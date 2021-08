ONLINE: Celtic - Jablonec 0:0. Furuhašiho v úniku vychytal Hanuš

Fotbalisty Jablonce čeká odveta třetího předkola Evropské ligy na stadionu Celticu Glasgow, se kterým doma prohráli 2:4. Severočeši v pohárech vyhráli jediný z posledních 12 zápasů, z kvalifikace navíc do hlavní fáze ještě nikdy neprošli. Pokud by parta Petra Rady dokázala postoupit, zahrála by si o místo ve skupině v posledním předkole s Alkmaarem, v případě vyřazení ji čeká závěrečné předkolo Konferenční ligy. Duel v Glasgow odstartuje ve 20:45 a sledovat ho můžete v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.