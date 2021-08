Los Evropské ligy: Sparta vyfasovala Lyon. Bez diváků proti Rangers

„Atraktivní skupina pro fanoušky. Týmy jsou velice kvalitní a zajímavé. Zápas ve Skotsku už bude před diváky, dobrá zkouška pro náš tým. S francouzskými celky nemáme za poslední dva roky dobrou bilanci. Na Bröndby bude dobrá atmosféra, ale je to tým naší velikosti,“ okomentoval los Tomáš Rosický.

V sobotu dopoledne klub zveřejnil rozpis jednotlivých zápasů. Sparta začne v polovině září na hřišti Bröndby Kodaň, pak ji čeká domácí utkání s Rangers. Právě v něm si Pražané odpykají trest od UEFA za rasismus části příznivců v duelu s Monakem. Na tribuny tak nebudou smět fanoušci.

Při losování ze čtvrtého koše měli sparťané štěstí. Bröndby Kodaň byl podle koeficientu vůbec nejslabší tým celé procedury. Dánskému mistrovi se navíc na začátku sezony nedaří. Po šesti kolech má jen dva body.

Ani Lyon, soupeř z prvního koše, ještě v novém ročníku Ligue 1 nevyhrál, body zatím sbíral pouze za remízy. Pikantní budou souboje s Rangers, které si čeští fanoušci dobře pamatují z loňské sezony a vyhroceného závěru zápasu se Slavií.

Letenští v minulém ročníku Evropské ligy ve skupině porazili jiný glasgowský tým Celtic dvakrát 4:1. Úřadující skotští mistři Rangers zase ve vyhroceném březnovém osmifinále stejné soutěže vypadli se Slavií Praha.

Skupiny začnou ve čtvrtek 16. září a poslední šesté kolo se odehraje 9. prosince. Do vyřazovací fáze projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

Sparta si postupem do hlavní fáze vydělala 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

Pro svěřence trenéra Pavla Vrby budou zápasy s Lyonem další konfrontací s francouzským fotbalem. Na začátku srpna Sparta podlehla Monaku ve 3. předkole Ligy mistrů po porážkách 0:2 doma a 1:3 venku. Jako trest za rasismus fanoušků v úvodním duelu na Letné odehrají Pražané první domácí zápas skupiny bez diváků.

Vypjatá odveta Rangers se Slavií (0:2) vyvrcholila incidentem mezi Glenem Kamarou a hostujícím Ondřejem Kúdelou, který finského záložníka tmavé pleti údajně rasisticky urazil a následně dostal desetizápasový disciplinární trest v mezinárodních soutěžích. Domácí Kemar Roofe v zápase brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře.

West Ham s reprezentačním duem Vladimír Coufal, Tomáš Souček ve skupině H potká Dinamo Záhřeb, Genk a Rapid Vídeň. Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem narazí ve skupině G na Celtic Glasgow, Betis Sevilla a Ferencváros Budapešť, přemožitele Slavie z 3. předkola LM.

Ve dvou skupinách může dojít i na souboje českých hráčů. Olympiakos Pireus s brankářem Tomášem Vaclíkem narazí i na Fenerbahce Istanbul, kde působí obránce Filip Novák. Dalšími týmy „déčka“ jsou Frankfurt a Antverpy.

Ve skupině C, kde jsou favority Neapol a Leicester, by se zase mohli potkat záložník Alex Král (Spartak Moskva) a útočník Tomáš Pekhart, který s Legií Varšava ve 4. předkole EL vyřadil Slavii.

Evropská liga má od současné sezony trochu pozměněný systém. Po založení Konferenční ligy ji bude hrát jen 32 týmů namísto stávajících 48. Podobně jako v Lize mistrů se účastníci rozdělí do osmi skupin po čtyřech. Vítězové půjdou rovnou do osmifinále, kluby z druhých míst čeká pomyslné „šestnáctifinále“ proti týmům ze třetích míst ve skupinách Ligy mistrů. A pokračovat nově budou i kluby z třetích příček, které ještě zamíří do Konferenční ligy.

Los základních skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A: Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Praha, Bröndby Kodaň.

Skupina B: Monako, PSV Eindhoven, San Sebastian, Sturm Štýrský Hradec.

Skupina C: Neapol, Leicester, Spartak Moskva (Král), Legia Varšava (Pekhart).

Skupina D: Olympiakos Pireus (Vaclík), Frankfurt, Fenerbahce Istanbul (Novák), Antverpy.

Skupina E: Lazio Řím, Lokomotiv Moskva, Marseille, Galatasaray Istanbul.

Skupina F: Braga, Crvena zvezda Bělehrad, Ludogorec Razgrad, Midtjylland.

Skupina G: Leverkusen (Schick), Celtic Glasgow, Betis Sevilla, Ferencváros Budapešť.

Skupina H: Dinamo Záhřeb, Genk, West Ham (Coufal, Souček), Rapid Vídeň.