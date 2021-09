Šanci si vyčítám, přiznal Hložek. Nechybí mu kreativnější záložník?

PŘÍMO Z KODANĚ | Podobně jako v Plzni i na půdě Bröndby byl na hrotu většinu času osamocený. Několikrát se musel Adam Hložek vrátit na vlastní polovinu a vybojovat si balon, aby si ho na chvíli užil. Nakonec to byl on, kdo v nastaveném čase měl na noze vítěznou trefu. Jenže jeho pokus pro brankáře nebezpečný nebyl. „To pak nemůžeme myslet na výhru,“ štvalo 19letého forvarda po bezbrankové remíze.

Mrzí vás příležitost v posledních vteřinách zápasu?

„Díval jsem se na to ze záznamu a je pravda, že času jsem měl hodně. Vyčítám si, že to tam nezapadlo. Mohli jsme mít místo bodu rovnou tři.“

Bod je pro vás málo?

„Věděli jsme, že to bude první zápas, těžký, před bouřlivým publikem. Také tu byla super atmosféra. Nebylo moc šancí, ale v druhé půli jsme měli pár náznaků, pár střel, brejk Péši (Jakuba Peška), v nastavení jsem to mohl taky trefit. Škoda. Byl to první zápas, ještě jich máme pět, uvidíme, třeba tenhle bod bude nakonec postupový a právě díky němu projdeme dál.“

Jak se vám hraje v útoku, když tam za sebou nemáte kreativní typy Bořka Dočkala či Adama Karabce?

„Stejně jako Plzeň i Bröndby je kvalitní soupeř. Proti takovým si nevypracujete tolik šancí. Máte tak tři na zápas a je na týmu, kolik jich dokáže využít. Gól jsme nedali, takže pak nemůžeme ani pomýšlet na výhru.“