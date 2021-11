Frýdek: Spartě se to zbořilo jako domeček z karet. Pomohli by slávisté?

Tři góly ve druhém poločase, dva v rozmezí dvou minut. Letenští fotbalisté neodehráli na půdě silného Lyonu úplně mizernou partii, nicméně inkasovaných branek je na mezinárodním poli příliš. Co Spartě ve čtvrtek večer scházelo a co utkání rozhodlo? „Chybělo mi tam víc agresivity,“ připustil ve studiu iSport.cz při hodnocení utkání Evropské ligy Martin Frýdek starší, bývalý záložník Sparty.

Letenští stejně jako v utkání doma neuhlídali ofenzivní sílu francouzského celku, který jede skupinou A bez ztráty bodu s drtivým skóre 12:4. V přestřelce v Praze zvítězil Lyon 4:3, ve čtvrteční domácí odvetě celek Pavla Vrby přehrál 3:0.

„Klíčová byla chyba, z níž padl úvodní gól, celé se to potom Spartě zbořilo jako domeček z karet. Ta trefa to rozhodla, bohužel pak přišla ještě druhá branka a Lyon už to dohrával v klidu. Sparta své šance neproměnila, to je škoda. Mohla se vrátit do zápasu. Byla to krutá porážka, ale takový je fotbal. Mohl z toho být divoký výsledek,“ okomentoval ve studiu iSport.cz průběh utkání Martin Frýdek.

Bývalému reprezentantovi scházelo ve hře pražského celku více rvavosti, důrazu, chuti bojovat o výsledek. „Chybělo mi tam víc agresivity. Zapálení do hry by mělo být celý zápas, ne jen posledních patnáct minut. Snažit se vybojovat balon, přerušit hru, jít zpátky do svého prostoru. Dočky i Pavelka jsou už starší hráči, věk se nedá zastavit. Na tohle by se určitě ve Spartě měli zaměřit,“ všiml si Frýdek.

Karabec má dostat víc prostoru. Za béčko lepší než na hostování, říká Frýdek

Co by Vrbovým svěřencům pomohlo? „Já bych si vzal slávisty Ševčíka a Provoda, to jsou hráči, kteří by do středu Sparty maximálně pásli,“ poznamenal druhý z hostů Pavel Hartman, fotbalový expert a redaktor Sport Magazínu.

S posilami od vršovického rivala naopak nesouhlasil Frýdek. „Sparta je vyhlášená svou akademií, je tam plno mladých, nadějných hráčů, co dostanou šanci. Určitě bych nehledal ve Slavii,“ reagoval.

Oba hosté rozebírali střed hřiště. Měl dostat šanci kreativní a mladý Adam Karabec? „Určitě ano, ale spíš v lize, nejde ho hodit do takového zápasu a říct plavej. Divím se, že nechodí hrát za béčko, v áčku ho tam trenéři dávají na patnáct, dvacet minut, to je málo. Je to pro něj takové frustrující,“ řekl Frýdek už před utkáním.

„Jsem zastáncem toho, že mladí mají získávat šanci a zkušenosti, nebál bych se tam dát od začátku Adama Karabce, třeba místo Pavelky. Říkáme, že je to velká supernaděje, chtěl bych ho vidět v akci proti těžkému soupeři,“ přál si před výkopem Hartman.

Karabec v Lyonu nakonec naskočil až v 82. minutě, z náhradníků dostal přednost zkušený Bořek Dočkal, u nějž se v posledních dnech přetřásal špatný výkon v duelu na Baníku Ostrava.

SUPER neděle ještě jednou: penaltový mariáš na Baníku, jatka na Slavii a KRMENČÍK

HLÁŠKY KOLA: Když liga překoná fifu, v Plzni by přepsali dějiny a Vrba čte noviny