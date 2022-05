Divoké oslavy Eintrachtu: Souček a spol. prchali. Příští stanice Sevilla

V domácí soutěži jsou až jedenáctí, přesto bojují o evropskou trofej a třeba i účast v Lize mistrů pro příští sezonu. Eintracht Frankfurt postupem do finále Evropské ligy útočí na největší úspěch klubu za posledních 40 let a v zádech má desetitisíce fandů, kteří svým nadšeným vtrhnutím na hřiště po závěrečném hvizdu donutili soupeře včetně Tomáše Součka k rychlé evakuaci. Divoké to bylo i ve městě samotném a Sevilla se při pořádání boje o titul má na co těšit.