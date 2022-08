Historická mise Slovácka: Svědíkův boj s médii. Turci zkoušeli výslovnost

Kadlece a spol. dopravily do Istanbulu ukrajinské aerolinky. Bezpečně a rychle. Turečtí novináři si před večerní tiskovou konferencí hostů zkoušeli výslovnost důležitých českých slovíček: Slovačko, Slovacko. Kadleč, Kadlec. Jednou se vždy trefili. V místních médiích před utkáním vyšla Svědíkova slova, že jeho tým určitě vyhraje a postoupí. Samozřejmě, že tak kurážné prohlášení trenér nepronesl. To by si nedovolil. Proto musel smyšlený výrok veřejně dementovat. „Ke každému soupeři máme respekt,“ zdůraznil.

Kdyby rozhodovaly jen peníze a jména v kádru, Slovácko by se do přecpané turecké metropole nemuselo obtěžovat. Na straně Fenerbahce je 17 reprezentantů, 19 ligových titulů, přes 20 milionů fanoušků, 22 cizinců, 115letá tradice, stadion pro 50 tisíc lidí a zhruba patnáctinásobně větší rozpočet. Pět hráčů tureckého vicemistra má podle specializovaného webu Transfermarkt.com větší hodnotu než celá soupiska klubu z nejmenšího českého prvoligového města. Nerovný střet? Tímto úhlem pohledu nepochybně.

Ovšem Svědíkův soubor má taky svou munici. Ne tak nablýskanou, ovšem funkční a údernou. „Klukům od samého začátku věřím. Nemáme takovou kvalitu jako oni, ale v kabině je síla, a to dělá moc,“ tvrdil sportovní manažer Veliče Šumulikoski, jenž v době hráčské kariéry oblékal dva roky dres Bursasporu. A proti Fenerbahce na jeho hřišti má zajímavou bilanci. „Neprohrál jsem tady. Snad na to navážeme,“ doufal.

Istanbulského giganta si přál. Ukrajinské Dynamo Kyjev, které výběr osmašedesátiletého Portugalce Jorgeho Jesuse vyřadilo v předkole Ligy mistrů (0:0, 2:1 v prodl.) považuje za ještě silnějšího soka. „I když už nemá cizince, bylo by to ještě těžší,“ mínil.

Čtvrtý celek posledních dvou sezon FORTUNA:LIGY má čím dál větší kuráž. Poté, co v klubu koupil poloviční podíl Vítězslav Skopal se svou společností Solar Global, začalo se mluvit o upevnění pozice v elitní tuzemské šestce, ideálně ještě výš. Konec opatrnických řečí o poklidné záchraně. Slovácko do toho začíná šlapat, hodlá konkurovat nejlepším a budovat si jméno v Evropě.

Dvojzápas s Fenerbahce (v překladu Majákové pole) je vhodným startem nové éry. „Historická událost,“ pojmenoval souboj s obrem spolumajitel Zdeněk Zemek, jenž patnáct let ekonomicky táhnul celou organizaci. Teď už má k ruce silného parťáka, s jehož pomocí by se měl rozpočet postupně navyšovat. „Pan Skopal přijal výzvu. O všem budeme rozhodovat společně. Chceme získat víc prostředků a stabilně hrát v první šestce,“ dodal jednasedmdesátiletý majitel skupiny Z-Group, který cestoval v tričku z turné zpěváka Erika Claptona.

Jeho slova Skopal podtrhl. „Je to opravdu dlouhodobý projekt. Chceme být stabilní a přejeme si, aby úspěchy nebyly výjimkou, ale stávaly se standardem,“ vytyčil odvážné cíle. Druhý vlastník klubu nadhodil dokonce vizi o opakování umístění v elitní čtyřce.

Jak moc jsou ambice Slovácka reálné, naznačí už střet s Fenerbahce. V základu domácího souboru by se mohl objevit český reprezentant Filip Novák, pod Jesusem dosud náhradník. „Tyhle zápasy jsou za odměnu,“ uvedl Milan Petržela, na něhož cestou do Istanbulu dýchla nostalgie. „Tohle je větší zápas než loni s Plovdivem. Vzpomněl jsem si, jak jsme jezdili po pohárech s Plzní. Je super, když se dostanete do skupiny a můžete se srovnávat se soupeři ze zahraničí,“ dodal.

Probít se do skupiny EL či Konferenční ligy je nejbližší metou Svědíkovy odhodlané party.