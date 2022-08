Reinberk cítí křivdu: Vyloučení? Nesmysl a chyba rozhodčího

Cítíte, že jste měli na víc?

„Výsledek je špatný, chtěli jsme uhrát lepší. Věděli jsme, že na nás vletí, to se i stalo. Myslím, že v bloku jsme pracovali docela dobře. Jenže pak přišla situace, kdy je nás ve vápně devět a necháme si dát hloupý gól. Tím je posadíme na koně.“

I tak jste pak dokázali vyrovnat hru, že?

„Od nějaké pětadvacáté minuty jsme zjistili, že se s nimi dá hrát. Chvilku jsme podrželi balon a zkoušeli jsme to dávat do vápna. Bez efektu. Před koncem poločasu jsme dostali druhý gól. Jedinou chybu bych viděl v tom, že jsme udělali faul. Když jsem pak viděl záznam toho trestňáku, s tím se nedalo vůbec nic dělat. Jedinou kaňkou je ten faul.“

Na začátku druhé půle jste si sami vzali naději na lepší výsledek vyloučením Stanislava Hofmanna. Bylo spravedlivé?

„Viděl jsem, jak Hofi předskočil útočníka. Nejdřív mu šel balon do prsou a pak se mu možná otřel o rameno nebo i ruku. Ale určitě druhá žlutá ne. Za mě nesmysl a chyba rozhodčího. Oni pak měli víc prostoru a pro nás to bylo strašně těžké. Z toho vyústil třetí gól a pak už to v klidu dohráli do konce. Získali ještě víc místa a nám v deseti rychle ubývaly síly.“

Byl to pro vás výjimečný zápas?

„Když jsme se šli před zápasem podívat na hřiště, skoro nikdo tam nebyl a stejně na nás pískali. Byl to docela hukot, smáli jsme se tomu. Atmosféra byla suprová.“

Je tedy odveta formalita?

„Ve fotbale je možné všechno, neskládáme zbraně. Ale viděli jsme, jakou mají kvalitu. Oni ty akce dohrají, my ne. Trefíme hráče a ještě je z toho brejk. V odvetě to bude obrovsky těžké. Všichni jejich hráči jsou kvalitní na balonu. S těmi dvěma góly Lincolna se nedalo nic dělat. Myslím, že jsme pracovali dobře a dali do toho všechno. Bohužel to nestačilo.“