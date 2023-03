Arsenal srazily zranění, gól z půlky a... Arteta: Nemůžeme spoléhat na penalty

Aaron Ramsdale nestihl při střele Pedra Goncalvese téměř z poloviny hřiště zacouvat do branky • Reuters

Aaron Ramsdale nestihl při střele Pedra Goncalvese téměř z poloviny hřiště zacouvat do branky • Reuters

Po dvaceti minutách hry sice Arsenal nad Sportingem vedl, ale poté musel už podruhé kvůli zranění střídat v obranných řadách. Ve druhém poločase odvety osmifinále Evropské ligy proti Sportingu se pak soupeř trefil jen těžko uvěřitelným způsobem, když Pedro Goncalves srovnal á la Schick téměř z půlky hřiště. Londýňané si sice v závěru vytvořili velký tlak, ale gól nedali a vaz jim nakonec srazila penaltová loterie. „Bylo to pro náš herní plán těžké. Nenašli jsme rytmus,“ smutnil kvůli vynuceným střídáním po vyřazení z Evropy kouč Mikel Arteta.

První rána přišla už v 9. minutě, když musel kvůli zranění střídat pravý obránce Takehiro Tomijasu. Nahradil ho Ben White a po deseti minutách se zdálo, že o velké oslabení nepůjde, když otevřel skóre Granit Xhaka.

Jen dvě minuty po té ovšem přišla vynucená změna číslo dvě. A opět musel Arteta střídat obránce. Williama Salibu nahradil Rob Holding a polovina obranné řady tak velmi brzy doznala změn, což mělo vliv na hru Arsenalu.

Alespoň tak to po zápase viděl Arteta. „Nenašli jsem rytmus a herní flow. V soubojích jsme byli pozdě a odevzdali jsme velké množství míčů,“ vykládal po utkání.

I tak se ale zdálo, že by Arsenal mohl obstát. Všechny šance dokázal ubránit, až přišla rána číslo tři. A ta byla pořádná. Záložník Pedro Goncalves dal vzpomenout na památný gól Patrika Schicka na EURO proti Skotsku. Český reprezentant se trefil z vlasní poloviny a dlouho byl horkým kandidátem na cenu Ference Puskáse pro gól roku 2021. Nakonec šlo o třetí gól toho roku. Goncalves už sice byl na polovině soupeře, i tak šlo o parádní kousek.

Kousek, jehož xG (tedy pravděpodobnost, že skončí gólem) činilo 0,03! Goncalves se okamžitě dostal do užší nominace na gól roku 2023. V tu chvíli bylo pro Sporting důležitější, že srovnal odvetu na 1:1. A protože i první duel skončil remízou (2:2), v 62. minutě stanovil, že duel směřoval do prodloužení.

To ještě mohl Arsenal odvrátit, když pořádně zmáčkl soupeře a vypracoval si v závěru velké množství šancí. „V posledních 20 minutách jsme se dostali do tempa, ale nedali jsme gól,“ litoval Arteta. Hrdinou hostí se logicky stal brankář Antonio Adán.

To platilo i v penaltovém rozstřelu, do nějž se muselo po bezbrankovém prodloužení. Adán totiž po třech úspěších hráčů Arsenalu vychytal čtvrtého střelce Gabriela Martinelliho. A protože na druhé straně proměnilo všech pět střelců, lisabonský klub mohl slavit cenný skalp a postup do čtvrtfinále druhé nejprestižnější mazinárodní evropské soutěže.

„Ukázali jsme neuvěřitelnou energii a mentalitu, ale nevyhráli jsme. Naše snaha byla neuvěřitelná, opravdu jsme chtěli postoupit, ale dnes se to nepovedlo. Penalty jsou loterie. Musíme se podívat sami na sebe. Na věci, které jsme mohli udělat lépe. Nemůžeme se spoléhat na penaltové rozstřely, abychom vyhráli soutěž,“ dodal závěrem Arteta.

Jeho svěřenci se nicméně nyní mohou plně soustředit na zisk titulu v Premier League, který je prioritou číslo jedna. Jak moc jim pomůžou zranění ze zápasu se Sportingem není zatím jasné. „U Tomijasa to vypadá docela vážně. Podle jeho bezprostřední reakce i podle toho, co mi řekl. U Williama nevím. Kvůli bolesti nemohl pokračovat, takže jsme ho museli stáhnout,“ prozradil Arteta.