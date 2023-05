Španělé z Břeclavi slaví, Mourinho padl. V Budapešti manévry i drama

Nechybělo moc a v přenádherné Puskás Aréně byl po dvou letech zase Čech. Adam Hložek mohl s Leverkusenem ve finále Evropské ligy symbolicky navázat na památné osmifinále EURO 2020, kdy Šilhavého hoši díky Patriku Schickovi a Tomáši Holešovi v úžasné atmosféře porazili Nizozemsko. Jenže Mourinhova římská defenziva byla v nedávném semifinále tuhá, neoblomná.

A tak jedinou „českou“ stopou v rozhodujícím utkání druhé nejprestižnější kontinentální soutěže mezi Sevillou a Římem byla chvíle, kdy se čtveřice španělských fanoušků ve středu ráno na benzince v Břeclavi u Ladné marně snažila s obsluhou čerpací stanice domluvit na objednávce hot dogů. Náladu jim to nezkazilo, nakonec s komunikací pomohl ochotný slovenský šofér.

„Přiletěli jsme v pátek do Prahy. Tam jsme si užili pár večírků, navštívili památky a teď půjčeným autem jedeme podpořit kluky do Budapešti. Jeden lístek za čtyřicet eur, to je férová cena. Těšíme se,“ vyprávěl spokojeně fanoušek Sevilly, když konečně dostal čtyři párky v rohlíku, byť s jinou omáčkou, než původně chtěl.

„Zaznamenali jsme, že v sobotu se u vás taky něco slavilo. Titul Sparty? To nejsou ti, co nás porazili, že ne? Tak to je nám jedno,“ zavzpomínal třicátník z Andalusie se smíchem na vyřazení od Slavie v březnu 2019. Poté s kumpány nasedl do modré škodovky a pokračoval přes Bratislavu do dvoumilionové maďarské metropole.

Tam atmosféra odpovídala velkému dni, ale mezi fanouškovskými tábory nepanovala taková symbióza jako předloni mezi Čechy a Holanďany. Tentokrát se ostré party držely raději od sebe.

I tak však měly policejní složky v historickém centru i parku u stadionu napilno, zvlášť když se organizovaný průvod italských „tifosi“ mihnul kolem „meeting pointu“ Španělů.

Bouchaly petardy, hořely dýmovnice, létaly světlice. A to i uvnitř arény, kde se podle očekávání konal urputný taktický boj bez velkých šancí. Zato s divadelním představením kouče Josého Mourinha. Mít GPS vestu, ukázala by mu běžecká data možná stejnou hodnotu jako u brankářů.

Skóre otevřel uzdravený Paulo Dybala, jehož dres byl spolu s legendárním Francescem Tottim u římských příznivců ve městě k vidění nejčastěji.

Mimochodem, Dybala se stal prvním Argentincem skórujícím ve finále evropského poháru od roku 2011, kdy se Lionel Messi trefil ve finále Ligy mistrů proti Manchesteru United. A od Hernána Crespa (za Parmu proti Marseille při vítězství 3:0) prvním od roku 1999, kdo se radoval ve finále Evropské ligy či dřívějšího Poháru UEFA.

Ve druhé půli však srovnala Sevilla, lépe řečeno znovu sám AS, protože Mancini si vstřelil vlastenec... Dál? Dopředu víceméně nic, důraz byl kladen především na bezpečnou defenzivu – jak jinak. Gól ze hry už nepadl ani v jednom z prodloužení, takže rozhodly penalty.

Tam byl průběh jednoznačný. Bývalý zaměstnavatel Tomáše Vaclíka, jenž byl na finále klubem i s rodinou pozván, ale s díky vzhledem k dovolené v Dubaji odmítl, ovládl rozstřel poměrem 4:1.

Oslavuje i čtveřice hochů z benzinky na Břeclavsku. Enhorabuena!