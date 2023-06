Jak Mourinho nesnáší prohry: medaili hodil do davu, v garáži ztropil scénu

Fanoušci AS Řím si cestu k Puskás Aréně užili • Michal Kvasnica

Část Andalusie přestěhovaná do Budapešti • Michal Kvasnica

Část Andalusie přestěhovaná do Budapešti • Michal Kvasnica

Finále Evropské ligy mezi Sevillou a AS Řím • Reuters

Nemanja Matič z AS Řím si kryje míč ve finále EL • Reuters

Sevilla bojuje s AS Řím ve finále EL • Reuters

Boj ve finále EL mezi Sevillou a AS Řím • ČTK / AP / Denes Erdos

Radost AS Řím po prvním gólu • Profimedia

Fanoušci AS Řím v Budapešti • Reuters

Sevilla hraje finále EL s AS Řím • ČTK / AP / Denes Erdos

Sevilla hraje finále EL s AS Řím • Reuters

„Special one“. Pan výjimečný, jedinečný. Ale ne pokud jde o umění přijímat porážky. José Mourinho na trofej v Evropské lize a AS Řím nedosáhl, jenže i po zápase v Budapešti na sebe poutal spoustu pozornosti. Naboural slavnostní ceremoniál, na medaili se ani nepodíval a zbavil se jí. A rozhodčího Taylora odchytil v garážích Puskás Arény.

„Gratuluji Seville, ale především svým hráčům. Ztratili jsme zápas, ale ne hrdost. Vyhrál jsem pět finálových zápasů, prohrál jediný, ale nikdy jsem nebyl na tým pyšnější než dnes. Kluci tam nechali naprosto všechno. Tvrdě jsme makali. Samozřejmě jsme trénovali i penalty, ale bohužel jsme dvě neproměnili. Prohráli jsme všichni společně, nejen hráči, kteří je zahrávali," prohlásil po zápase José Mourinho pro italská média.

Při rozhovorech se snažil působit klidně, během zápasu se však znovu projevoval jako mistr psychologických her. Na konci dlouhého budapešťského večera se ale dalo jen stěží rozeznat, jestli šlo o „mindgames“, nebo výbuchy vzteku.

Televizní kamery na něj mířily celý večer. I po prvním gólu AS, kdy se celá lavička radovala, jen Mourinho zůstal ledově klidný. Nevydržel dlouho. Hlavně během prodloužení, když italský tým tahal čas, se aktivně zapojoval do hádek u střídaček. Vrchol představení přišel po penaltovém rozstřelu: hráče si nejdřív vzal do kolečka přímo na hřišti, pak si úplně mimo pořadí vyzvedl stříbrnou medaili a než zmizel v kabinách, hodil ji mladému fanouškovi na tribunu.

„Už jsem takový. Stříbrné medaile mě nezajímají. Nechci je, proto jsem se jí zbavil," řekl Mourinho v rozhovoru pro televizi Movistar. Šedesátiletý trenér musel skousnout první porážku ve velkém evropském finále a nevyužil šanci osamostatnit se šestým triumfem v čele historických tabulek před legendárním Italem Giovannim Trapattonim.

Stres z porážky ho podle všeho provázel ještě dlouho a vztek si vylil i na sudím. Počínání Anthonyho Taylora se mu nelíbilo většinu zápasu, jeho tým inkasoval osm žlutých karet a Angličan po přezkoumání u videa odvolal i původně nařízený pokutový kop. I kvůli tomu AS finále prohráli a přišli o šanci hrát příští rok Ligu mistrů. „Je to dobře, nejsme na ni připraveni. A doufám, že Taylor bude řídit jen Ligu mistrů a bude v ní pískat takové sr***y,“ rozčílil se portugalský trenér.

Rozhodčímu vše sečetl v garáži. „Zk***ná ostuda,“ křičel na něj v útrobách budapešťské Puskás Arény. A než se s telefonem v ruce odšoural směrem k týmovému autobusu, italsky ho poslal do oněch míst.

Zatím není jasné, jestli bude José Mourinho trénovat v Itálii i v příští sezoně. Hlavně francouzská média spekulovala o zájmu PSG, sám Portugalec prohlásil, že se bude vlastní budoucností zaobírat až ve chvíli, kdy mu skončí sezona.