Proč Dinamo prodává za miliony eur a Češi ne? Trenér vysvětluje systém

Jak jste se do Dinama dostal?

„Bylo to v roce 2019 přes jednoho bývalého spoluhráče, který se znal se sportovním ředitelem klubu. V akademii jsme strávili týden.“

Byli otevření?

„Byli, ale úplně všechno odkrýt nechtěli, to bylo znát.“

V čem je tedy kouzlo Dinama?

„Vždycky se o Chorvatech říkalo, že jsou talentovaní fotbalisté, jenže jim chybí disciplína. No, a to jsme si tedy vůbec nevšimli. Byli jsme až vyjevení, jak mají obrovskou. Přišli jsme na trénink béčka nebo nejmenších přípraveček a kluci stáli v lajně.“

To by se u nás nestalo, že?

„Koukali jsme na zápasy U7 a U8 a všimli jsme si, že se ti maličcí kluci sami rozcvičují. U nás by lítali někde po stromech. Nebo tam i ti nejmenší trénují klidně v sedm, osm večer. V Česku by se to nelíbilo rodičům, ale tady to prostě je běžné.“

Proč?

„Zaprvé všichni vědí, že mají na každé místo nachystaných šest, sedm dalších adeptů, zadruhé by stejně kluci byli někde venku před barákem a hráli fotbal. Takže je to jedno.“

Přitom klub je vedený na dálku.

„Je to tak, jeho šéf Zdravko Mamič to řídí z Bosny, protože