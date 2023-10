Trpišovský v soupeři outsidera nevidí. Chytí Chytil evropskou šanci?

Slavii se nedaří dle představ herně ani výsledkově. Zdá se, že ideálním sokem pro nakopnutí by mohl být Šeriff Tiraspol, i když trenér Jindřich Trpišovský optimismus mírní. Přišel čas na změny? Odpověď je jasná, protože sám kouč potvrdil, kdo na hrotu útoku nastoupí. „Moc často to nedělám, ale v Ženevě jsem udělal výjimku a vyhráli jsme, tak na tradici navážu a prozradím, že na hrotu nastoupí Chytil,“ pronesl kouč Slavie.

„Sešívaní“ nikdy pod Jindřichem Trpišovským nebyli týmem, který by se prsil kanonýrem evropského formátu. Na konci minulého ročníku FORTUNA:LIGY se sice rozburácel Václav Jurečka, ale nebýt penalt, skoro by to v té právě probíhající sezoně ani nestálo za řeč. Dvojice Muhamed Tijani a Mick van Buren se v dobrých výkonech střídá jako aprílové počasí.

I veřejnost proto volala už delší čas, aby se na hrotu útoku objevoval častěji od začátku Mojmír Chytil, který potřebuje ze slávistických útočníků nejméně času na vstřelení branky. Zatím se raduje každých 128 minut. Jen pro srovnání, Jurečka potřebuje téměř dvojnásobek času na hrací ploše (237 minut), navíc se trefuje téměř výhradně z pokutových kopů, přesto dosud nastupoval hlavně on.

Situaci musejí vidět i ve štábu Slavie, proto na tiskovou konferenci po boku Jindřicha Trpišovského přišel právě Chytil a už jen tímto gestem Slavia předeslala, kdo by měl být vyvoleným forvardem proti soupeři z Podněstří.

„V tuto chvíli máme jasno o základní sestavě, i když těch adeptů máme pochopitelně více. Budeme chtít po hráčích velkou aktivitu i náběhovost, takže počítám s tím, že hráči se během zápasu protočí. Nicméně počítejte s tím, že v základu nastoupí Chytil,“ řekl rozhodně Trpišovský.

Bývalý hráč Olomouce se po svém příchodu z Hané věrný svému příjmení chytil v soutěžním klání prakticky ihned. Góly proti Hradci Králové a v Českých Budějovicích na startu nové sezony si fanoušky získal na svou stranu, ale příležitostí dostává spíše méně, než by se čekalo.

Pražané mají za sebou v sezoně šestnáct zápasů, z toho Chytil nastoupil v základní sestavě jen ve čtyřech případech, přičemž naposledy to bylo v MOL Cupu proti Kroměříži. Poslední dva evropské zápasy se Zorjou Luhansk a Ženevou dokonce proseděl na lavičce.

„My útočníci si sami na sebe vytváříme tlak. Každý z nás, kdo dá gól, je blíže základu, ale není to jen o nás. Je jedno, jestli dáme gól my, nebo Holeš ze stopera, i když útočníci na hřišti jsou od střílení gólů. A pro sebevědomí mužstva je důležité, abychom skórovali. Jsem rád, že mi trenér řekl dopředu, že budu hrát, takže se můžu připravit a odevzdám pro tým maximum,“ nechal se slyšet Chytil.

Proti Šeriffu je Slavia jednoznačným favoritem, i když Trpišovský by nechtěl moldavského mistra podcenit. „Je to třeba úplně jiný tým, než který hrál v loňském roce s Plzní, zůstal tam jen stoper Kiki. Mají hodně Jihoameričanů a Afričanů. Líbili se mi v prvním zápase skupiny proti AS Řím a nesouhlasil bych s tvrzením, které slýchám od losu, že jsou outsiderem skupiny,“ prohlásil.

Po nevydařeném derby a následné remíze v Teplicích, kdy Slavia vyslala na bránu „sklářů“ jedinou střelu, je čas na reparát a Chytil kvituje pozitivně, že na duel se Šeriffem se nemusí dlouho čekat.

„Je dobře, že jsme se brzy po Teplicích začali soustředit na Šeriff. Nemá smysl se šťourat v tom, co se nepovedlo. Sám jsem měl o víkendu velkou příležitost. Kdybych proměnil, mohli jsme se teď bavit jinak. Že na sebe navazují zápasy v rychlém sledu, je pro nás jedině dobře,“ uvědomoval si.

V posledních utkáních rovněž Slavia nastupovala nejčastěji v rozestavení 3 – 4 – 3. Změny by tak mohly nastat nejen v personálním složení základu, ale také v posouvání jednotlivých hráčů sestavou. Trpišovský v tomto ohledu konkrétní podobně jako u Chytila nebyl.

„Může se stát, že dojde na změnu rozestavení. Počítáme i s tím, že soupeř je v tomto ohledu hybridní. Má ve svém středu hráče, kteří dokážou zastat několik postů. Vypíchnul bych Adema a Tovara, kteří jsou schopni alternovat na několika postech a dávají tak trenérovi více možností,“ popsal soupeře.

„Mluvíme hodně o útoku, ale my jsme v posledních pěti zápasech dostali jediný gól z penalty a směrem dozadu hrajeme skvěle. Vše je v této chvíli o produktivitě. Potřebujeme zkvalitnit hru v boxu, v Teplicích nebylo vše jen špatně, ale v útočné fázi potřebujeme věci lépe řešit,“ doplnil slávistický kouč.

Kolik mají útočníci Slavie odehráno



Václav Jurečka

15 zápasů (11x v základu)

947 minut/4 góly = 237 minut na gól

Mick van Buren

14 zápasů (8x v základu)

648 minut/2 góly = 324 minut na gól

Muhamed Tijani

13 zápasů (6x v základu)

556 minut/3 góly = 185 minut na gól

Mojmír Chytil