Schranz: U mé šance se možná lámal zápas. Ukázali jsme i kvalitu

Co si hráč pomyslí, když dostane v první minutě branku?

„Není to tak, že bychom roztrhali taktiku. Je to pro nás hodně smolné, ale stává se to. Pak jsme dostali ale i další gól a AS Řím byl na koni. I přesto jsme ale měli pasáže a momenty, kde jsme ukázali kvalitu.“

Tu největší šanci jste měl vy. Zalekl jste se jí?

„Ne, ale v posledním momentě jsem zaváhal a změnil jsem myšlenku, kterou jsem měl předtím, že to budu dávat křížem na vzdálenější tyč. Místo toho jsem se to snažil dávat nahoru na první tyč. V tu chvíli mi trochu sjel míč na nárt a přestřelil jsem. Možná že tam se i lámal zápas, AS Řím by to ubralo a nám zase něco dalo.“

Byla to zkušenost pro to, co se bude dít za dva týdny?

„Doma se nám hraje samozřejmě lépe. Věřím, že bychom mohli být ještě trochu silnější a ukážeme víc.“

Jak na vás zapůsobilo zaplněné Stadio Olimpico?

„Atmosféra byla skvělá. Velmi příjemně mě překvapili i naši fanoušci, kteří zaplnili celý sektor. Byli slyšet před, během i po zápase. Patří jim za to velký dík. Škoda, že jsme jim neudělali radost.“