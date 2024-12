Slavia v Evropě ztrácí: musí už jen vítězit, soupeřům se daří nadmíru

Útočník Tomáš Chorý se prosadil do sítě Anderlechtu • Pavel Mazáč / Sport

Když Jaroslav Tvrdík před necelým rokem rýsoval Slavii plány na éru pod Pavlem Tykačem, zmínil, že i přes ambice hrát Ligu mistrů je Evropská liga pro Slavii ideální soutěží. Současné postavení „sešívaných“ ve zmíněné soutěži má ale do ideálu daleko. Po každém z posledních čtyř zápasů šance na postup do jarní části Pražanům dramaticky klesla, naposledy hned o třetinu. Teď už nemá kam padat – ještě jedno zaváhání a zmizí.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský musel s Anderlechtem přijmout čtvrtou evropskou prohru v řadě. „Poté, co jsme ale dvakrát prohráli venku, jsme se dostali do situace, kdy jsme viděli, že to musíme urvat doma. Možná jsme pak někdy trochu netrpěliví,“ vysvětloval.

Zatímco ještě před čtvrtečním duelem viděla datová společnost Football Meets Data Slavii ve vyřazovací fázi hned ve dvou třetinách z deseti tisíců simulací, po zápase spadla pravděpodobnost na 34 %. Šlo o největší procentní sešup dne.

Pražané by klidně mohli žehrat na los, který byl nakonec náročnější, než se čekalo. Hned čtyři z dosavadních pěti soupeřů (Ajax, Bilbao, Frankfurt, Anderlecht) mají stoprocentně jisté místo ve vyřazovací fázi, všichni navíc míří i do top osmičky. Český klub se ale nemá na co vymlouvat, ze své letní pozice týmu z prvního koše měl být v naprosto jiné pozici.

Další nepříjemností je, že PAOK Soluň dokázal ve čtvrtek zvítězit 5:0 nad Ferencvárosem a své postupové šance obrovsky zesílil – rovnou o 29 %. V tomto případě šlo zase o rekordní nárůst dne. Řecký soupeř tak bude na lednový souboj se Slavií extrémně motivovaný. „Je to hodně atypické, 22. ledna hrajeme, musíme být velice brzy připraveni na topovou úroveň,“ vyhlížel Trpišovský.

Místenky do další fáze už pomalu mizí, dle Football Meets Data jich zbývá zhruba šest. To znamená, že osmnáct týmů už má minimálně 94% jistotu postupu, včetně Viktorie Plzeň. Ve hře o šest míst je realisticky ještě jedenáct celků.

Dobrá zpráva na závěr – Slavia má stále situaci ve svých rukou a nemusí příliš řešit výsledky ostatních. Pokud dvakrát vyhraje, dostane se na hranici deseti bodů, která dle počítačových simulací znamená postup v 98 % případů. Jakmile ale přijde jedna ztráta, Slavia končí. Červenobílí ohromně touží po postupu do vyřazovací fáze, ale to právě play off jim začne už příštím zápasem v Soluni.