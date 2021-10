Slavia v Haifě s obranou cizinců. Tři stopeři? Nemáme, smál se Trpišovský

Svižné tempo, kvapík. Slavia si teď v nabitém podzimním programu střihne tři anglické týdny za sebou. „Do každého utkání chceme nastupovat v nejsilnější sestavě a mít na jeho průběh připravené varianty ohledně střídání,“ přál si trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. V záloze a útoku si může se sestavou hrát, v defenzivě je odkázaný na modlení, aby se alespoň někteří marodi vrátili do práce. Dnes český mistr vyzve ve třetím díle Konferenční ligy v Izraeli tamního šampiona Maccabi Haifa.

Zranění obránci, téma, které se řeší kolem každého zápasu Slavie. I před duelem Konferenční ligy proti Maccabi Haifa počítal kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský, kolik mužů do defenzivy mu chybí. Když situaci zmapoval, izraelští novináři se ho dokonce zeptali, zda tedy do dnešního zápasu nevyrukuje v tříobráncovém systému. „Tolik jich ani nemáme,“ usmál se pětačtyřicetiletý stratég.

Ne, takovou variantu v hlavě nenosí. Odhadnout složení defenzivní linie českého mistra není těžké. Na krajích by měli kmitat Alexander Bah a Oscar, ve středu by měli spolupracovat Taras Kačaraba a Aiham Ousou. Jiná reálná možnost než tento slepenec z borců z Dánska, Libérie, Ukrajiny a Švédska není.

Je tady tedy důležitý předpoklad, že všichni musí být zdraví. Bah s Oscarem jsou stoprocentně fit. „Ti to teď na krajích potáhnou, než se nám někdo vrátí,“ odtušil Trpišovský, jak stěžejní pro něj momentálně tihle dva jsou.

Kačaraba po zlomenině v obličeji absolvoval sobotní utkání proti Liberci. Obstál herně i zdravotně, měl by nastupovat dál, i když podle lékařů měl být nachystaný do hry až za dva týdny. Ousou o víkendu pauzíroval nejen kvůli trestu za vyloučení v derby, laboroval také s lehčím zraněním.

„Pevně věříme, že Aiham zvládne celé utkání. Makal na tom čtrnáct dní, velkou zásluhu má fyzio tým, který s ním dennodenně pracoval,“ podotkl Trpišovský s tím, že kdyby musel do středu obrany zase nuceně sáhnout, má ještě dvě nouzové alternativy: stáhnutí Baha do středu, případně nasazení teenagera Daniela Samka, jenž se v áčku ukotvil ve středu zálohy, ale v minulosti stopera hrál.

Nejblíže návratu z marodů by měl být Ondřej Kúdela, který už ale kotník kurýruje přes sedm týdnů, a jeho uschopnění se pořád oddaluje. Slavii by bodlo, kdyby mohla i v obraně protočit víc hráčů, bude muset vstřebat tři anglické týdny za sebou. Víkendová ligová kola proloží za týden dohrávkou s Olomoucí a pak dalším střetem s Maccabi v Konferenční lize. „Některé hráče jsme nechali doma, věříme, že po návratu se k nám bude o víkendu někdo z nich schopen připojit. V defenzivě budeme odkázaní na to, kdo bude momentálně zdravý,“ pravil smířlivě slávistický trenér.

Při skládání ofenzivních pozic si může lépe vybírat. Dá se čekat, že třeba Jana Kuchtu nebo Ivana Schranze nechá dnes odpočívat a nasadí je v případě potřeby stejně jako v předchozích dvou duelech v evropské soutěži do hry až v průběhu utkání.

„Chceme to řešit individuálně, do každého utkání chceme nastupovat v nesilnější sestavě a mít na jeho průběh připravené varianty ohledně střídání. Tam, kde budeme mít větší variabilitu, tedy na křídlech, na pozici desítky, v útoku, na pozici brankáře, budeme hráče vybírat podle aktuální formy. Zároveň budeme vědět, že je můžeme nějak prostřídat,“ probral se situací Trpišovský.

Věří, že dnes vybere sestavu, která odveze z Izraele tři body. V honičce o postup ze skupiny by se náramně šikly.