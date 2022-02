Fenerbahce - Slavia v TV: kdo vysílá zápas Konferenční ligy živě?

Lukáš Masopust na stoperu, to byl jeden z mistrovských tahů Jindřicha Trpišovského v duelu s Unionem Berlín • Pavel Mazáč (Sport)

Slavia slaví postup do jarní části Konferenční ligy • Pavel Mazáč (Sport)

Ivan Schranz slaví branku do sítě Unionu • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalisté pražské Slavie v závěrečném zápase podzimní skupinové fáze vybojovali postup do jarní části, na první zápas předkola play off Konferenční ligy odcestovali slávisté do Istanbulu, kde se střetnou se slavným Fenerbahce. Utkání začíná ve čtvrtek od 18:45. Kde sledovat Fenerbahce - Slavia i další zápasy Evropské a Konferenční ligy v televizi?