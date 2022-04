Kačaraba vs. fantom Dessers: gól na autopilota a pochvala pro Slavii

Ten chlapík si na Slavii snad zasedl. Vždyť byl v Edenu jako doma... Kanonýr Feyenoordu Rotterdam Cyriel Dessers řádil ve Vršovicích v obou duelech Konferenční ligy: v prvním ve skupině i druhém ve čtvrtfinálové odvetě tam pokaždé nechal na památku dva góly. Jak těžké je s nigerijským útočníkem s číslem 33 na zádech svádět souboje, poznal až nepříjemně důvěrně stoper Taras Kačaraba. „Je to skvělý a všestranný hráč,“ uznal. „Byl to těžký zápas. Slavia je opravdu dobrý tým, používá přesně náš způsob hry,“ složil protivníkovi poklonu snajpr Rotterdamu. „Od začátku jsme ale věřili, že dokážeme něco krásného...“

Trenér Josef Csaplár by tomu řekl festival nekvality. V každém případě první tři góly, jež padly ve čtvrteční noci, byly hotové defenzivní peklo... Bohužel hned dvakrát si zatopili sami slávisté. A poprvé hned ve druhé minutě. Autové vhazování je silnou zbraní Slavie, dokáže jím zaskočit soupeře. Jenže tentokrát se otočila proti ní: Aiham Ousou špatně odhadl let míče, neobratně zasáhl, a ještě zmátl Kačarabu. Ten nezachytil Dessersův náběh, sedmadvacetiletý rychlík pelášil sám na brankáře Aleše Mandouse a s přehledem poslal balon k levé tyči.

Jako kdyby to měl všechno do nejmenšího detailu naprogramované a automatické. A taky že – s nadsázkou řečeno – ano. „Jel jsem na autopilota: Nepřemýšlej a střílej levou do rohu brány,“ usmíval se po utkání. „Běžela ale teprve druhá minuta, takže jsme nesměli ztratit koncentraci,“ dodal. „Zbytečný gól. Špatná komunikace a chyba. Nejde to ale za jedním hráčem, jsme tým, odpovědní jsme za to všichni,“ komentoval zaváhání měkkou češtinou ukrajinský stoper.

Impulzivní trenér Feyenoordu Arne Slot, který v jedné chvíli vyrazil za čtvrtým rozhodčím až ke slávistické lavičce, si mohl mnout ruce – a nakonec se i bez uzardění pochválit. „Nasadil jsem se Desserse od první minuty a jeho výkon ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Práce před prvním gólem byla úžasná,“ chválil kolem čtvrteční půlnoci.

Při předchozím thrilleru 3:3 v Rotterdamu přitom kouč dravého útočníka nechal zprvu na lavičce a on to těžko kousal. Nijak se tím netajil, zvlášť když jeho dotčené sebevědomí posílila gólová asistence po příchodu na hřiště. „Myslel jsem si, že dostanu důvěru a budu hrát. Nejsem Thierry Henry, ale v evropských pohárech jsem svou cenu prokázal,“ pravil a připomněl tím legendárního francouzského kanonýra i své trefy.

Ve druhém poločase odvety na Slavii přidal už osmou v této sezoně Konferenční ligy. A nejkurióznější. Gólman Aleš Mandous, jenž mu předtím skvěle překazil sólo, nezvládl banální přihrávku. Dessersovi se vyplatilo být ostražitý a čekat na příležitost, stejně jako v prvním poločase Ibrahimu Traorému. Pro útočníka, který se narodil v belgickém Leuvenu a ve Feyenoordu hostuje z KRC Genk, už to byla snadná práce. Gól na 2:1 pro Rotterdam znamenal zlom.

Dessers triumfálně rozpažil a slavil před nadšenými fanoušky Rotterdamu. Zdrceného Mandouse mezitím utěšovali spoluhráči i turecký rozhodčí Deniz Aytekin. „Chtěli jsme ho co nejvíc podpořit,“ povídal Kačaraba. „Nechci říct, že jsme prohráli kvůli druhému gólu. To je fotbal. Možná jsme až moc chtěli a třeba možná kvůli tomu udělali zbytečné chyby. Chtěli jsme to za každou cenu urvat a Feyenoord je zkušeně využil.“

Zvlášť když měl ve svém arsenálu kulomet značky Dessers. Nakonec zastínil i své krajany Petera Olayinku a Yiru Sora, i když prvně jmenovaný si na rozdíl od něho zahrál na posledním ročníku Afrického poháru národů. V Edenu vstřelil zabiják z Rotterdamu rovnou polovinu svých branek v nynější sezoně Konferenční ligy. Druhým gólem v odvetě ve skupině ve třetí minutě nastavení při tom zařídil remízu 2:2. „Desserte! Desserte!“ nabízelo by se zvolat po cimrmanovsku...

„Dobře si ten zápas pamatuju, první gól nám dal v prvním poločase po zasekávačce. Druhý, když se dokázal odpoutat od dvou hráčů a zakončil na zadní tyči,“ vybavil si Kačaraba. „V některých situacích nám maličko chyběla koncentrace. Samozřejmě je to skvělý a všestranný hráč. Je soubojový, umí si dobře pokrýt balon,“ podal výstižnou charakteristiku obránce, který kvůli vyloučení za faul zezadu čtvrtfinálovou odvetu nedohrál.

Pro stopera, jenž se vedle fotbalových výzev musí vyrovnávat s válkou ve své rodné zemi, to nebylo povedené představení. I navzdory tomu a zklamání z vyřazení po prohře 1:3 si však z „evropské“ sezony odnáší plno cenných zkušeností. „Já i tým se máme z čeho poučit – a uděláme to. Budeme ještě silnější,“ předsevzal si. „Pro mě to byla fantastická cesta. Budu na to vzpomínat celý život.“

Dessers tedy asi taky...