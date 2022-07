Slavia - St Joseph's 7:0. Další kanonáda sešívaných, dvakrát se trefil Olayinka

Český vicemistr rozhodl odvetu už v první půli, v níž se dvakrát trefil Peter Olayinka a jednou Václav Jurečka s Danielem Filou. Po změně stran se prosadil Christ Tiéhi a v nastavení skórovali střídající Ewerton a Ibrahim Traoré. Slávisté se ve 3. předkole utkají s Panathinaikosem Atény, dvojzápas začnou za týden doma.

Červenobílí, kteří v minulé sezoně došli v Evropské konferenční lize až do čtvrtfinále, musejí na cestě do skupiny zdolat tři soupeře. Pokud by zaváhali, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech hlavní fázi na podzim. Finále této sezony Evropské konferenční ligy bude v příštím roce hostit Eden.

Kvůli disciplinárnímu trestu za výtržnosti diváků z minulé sezony měla Slavia pro „obvyklé“ fanoušky zavřenou severní tribunu, díky výjimce od UEFA ale mohly místa zaujmout téměř tři tisícovky dětí. Příznivci z „kotle“ se přesunuli za druhou branku.

Trenér Slavie Trpišovský udělal vzhledem k nadcházejícímu náročnému programu devět změn v základní sestavě oproti úvodnímu duelu na Gibraltaru. V zahajovací jedenáctce zůstali jen brankář Mandous a defenzivní univerzál Tiéhi, který nastoupil netradičně na stoperu. Hostům kvůli červené kartě z úvodního duelu chyběl na lavičce hlavní kouč Paz.

Pražané se chvíli v pozměněné sestavě hledali a prosazovat se začali až po úvodní čtvrthodině. K úvodním gólům se stejně jako v prvním vzájemném duelu dostali přes pravou stranu. V 18. minutě nacentroval Jurečka a Olayinka hlavičkou otevřel skóre.

O dvě minuty později si na Schranzův centr naběhl Jurečka a připsal si první soutěžní branku ve slávistickém dresu. Na konci 28. minuty vedl favorit už 3:0, poté co se po obléhaní vápna do Juráskova centru položil Olayinka a hlavou přes brankáře protlačil míč do sítě.

Dětští fanoušci se významně podíleli na dobré kulise a do půle se dočkali ještě jednoho gólu. Po zmatcích v šestnáctce ve 34. minutě z otočky překonal nejistého brankáře Fila. Červenobílí prožili výsledkově nejvydařenější první poločas v pohárech.

Nejistého gólmana St Joseph's Fitzsimonse vystřídal po změně stran náhradník, dlouho ale čisté konto neudržel. Nejprve ho ještě po Provodově střele zpoza vápna zachránilo břevno, ale ve 49. minutě už nestačil na povedený pokus Tiého do horního rohu z přímého kopu. Další letní posila se podobně jako předtím Jurečka dočkala prvního soutěžního gólu za Slavii.

V 68. minutě měl velkou šanci i třetí tým uplynulé sezony gibraltarské ligy, který si poprvé zahrál v pohárech 2. předkolo. Gólman Mandous ale proti Ferrerovi zasáhl. Vzápětí mířil na druhé straně střídající Ewerton těsně nad břevno.

Pražané v závěru opět stupňovali tlak. Tři velké šance ještě neproměnili, ale pak přece jen ještě dvakrát skórovali. Nejprve se ve třetí minutě nastavení prosadil po úniku přízemní střelou Brazilec Ewerton a coby další z letních posil navázal na premiérovou soutěžní branku ve Slavii z minulého týdnu. Za minutu pak úspěšně zakončil další povedenou kombinaci rovněž střídající Traoré a podtrhl rekordní pohárové vítězství celku z Edenu. Dosavadním maximem Pražanů v soutěžích UEFA byly tři výhry 5:1.