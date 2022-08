Řecká média po Slavii: Nejtěžší možný soupeř. Znovu tepou do rozhodčího

Řecký tisk lituje vyřazení fotbalistů Panathinaikosu ve 3. předkole Evropské konferenční ligy od pražské Slavie. Podle médií dostal aténský celek v této fázi kvalifikace nejtěžšího možného soupeře a proti jakémukoliv jinému protivníkovi by postoupil do play off o účast ve skupině. Řečtí novináři si zároveň znovu posteskli nad údajnou nepřízní rozhodčích.