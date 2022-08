Od kritiky k TOP výkonu. Nguyen: Neurazil jsem se, ale něco mi nevyšlo

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | V pravý čas vystřihl nejlepší výkon v dresu Slovácka. Filip Nguyen (29) vymazal střelce AIK Stockholm a zažije opět to, co během angažmá v Liberci. Zápasy ve skupině evropského poháru, tentokrát v Konferenční lize. Ve dvojzápase se švédským celkem nedostal ani gól.

Na tento zápas jste čekal vy i celé Slovácko, že?

„Bylo to těžké. Oni měli skvělé fanoušky. My teda taky, ale ti jejich byli slyšet trošku víc. (úsměv) Jsem rád, že jsme to zvládli s vítězstvím a že jsme postoupili. V prvním poločase jsme měli na kopačkách nervozitu. Moc často se nestává, aby hrálo Slovácko o postup do skupiny. Ale máme zkušený tým, umíme si to pohlídat. To se ukázalo.“

Fanoušci AIK konkrétně na vás hodně pískali. Co jste jim udělal?

„Asi jim přišlo, že jsem zdržoval. V Turecku to bylo předtím víc nepřátelské. Bylo vidět, že nám ty zkušenosti pomohly. Pro mě osobně byl důležitý první zákrok, kdy mě to po rohu trefilo do nohy. Věřil jsem, že gól nedostaneme a zvládneme to. Na hotelu mě v noci vzbudil ohňostroj, ale únava myslím na našem výkonu znát nebyla.“

Je to pro vás satisfakce po kritice trenéra?

„Svou práci jsem splnil, ale byly tam některé věci, které mi nevyšly. Hlavně v rozehrávce nohou. S trenérem jsme se bavili. Vím, jak tu kritiku myslel. Určitě jsem se neurazil. Extra se mě to nedotklo. Spíš mě to povzbudilo do další práce.“

Jak se vám chytalo ve Friends Areně?

„Tím, jak byl stadion uzavřený, bylo to takové útulné. A byla na něm super atmosféra.“