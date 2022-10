Nguyen viděl jen do půlky hřiště: Teď už jsem zažil všechno. Odložení uvítal

Pro brankáře to bylo nejhorší. Kdyby udělali lehkou chybu kvůli špatné viditelnosti, nikdo by jim za to nemohl utrhnout hlavu. „Do mého pravého rohu jsem neviděl vůbec nic. Bylo to hodně nepříjemné,“ líčil Filip Nguyen, gólmanská jednička Slovácka. Odložení bitvy s 1. FC Köln kvůli mlze uvítal.

Jak se na to „dívalo“ z brány?

„Viděl jsem tak na půlku, což není ideální. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a zápas se odložil. Když byl roh proti nám, všichni se míče trošku zalekli. Naštěstí z toho nebyl gól. Začínat v pátek za stavu 0:1 by bylo hodně nepříjemné. Určitě je lepší, že se hraje zítra. Musíme se s tím poprat.“

Kolikrát jste se vlastně rozcvičoval?

„Všichni třikrát. Když se potom zápas přerušil, ještě jsme se všichni hejbali. Rozhodčí řekl, že dá do deseti minut vědět. Nevím, proč to nerozhodl rovnou. Bylo jasné, že tak rychle mlha neustoupí. Přišlo mi, že to váhání trvá zbytečně dlouho. Už to bylo nepříjemné z hlediska možného zranění.“

Hraje se v pátek už od 13 hodin. Němci si přáli nastoupit co nejdříve. Další novinka, co?

„Já německy nerozumím, nevím, co tam říkali. Prostředník byl v tom Káca (Michal Kadlec), ten to domlouval. Takové časy jsou možné někde ve druhé, třetí lize. Snad zase přijdou lidi a bude plno. Když se nám odložilo finále MOL Cupu, myslel jsem si, že už jsem zažil všechno. Tak až teď už jo.“ (úsměv)

Napadlo vás během dne, že může nastat něco takového?

„Myslím, že tohle fakt nikoho nenapadlo.“

Kapitán Kadlec mluvil i o tom, že byste brzy dostali hlad.

„Je pravda, že si člověk načasuje jídlo, různé doplňky stravy. Mělo se začít 18:45, pak se to posunulo o půl hodiny, o hodinu. To už je špatný. Oba týmy jsou na tom stejně. Teď záleží, kdo se s tím v pátek líp popere. Já doufám, že to budeme my.“

Co vám ukázalo prvních šest minut hry?

„Myslím, že nás ta přestávka nepoznamenala. Ale bylo to opravdu jen šest minut, takže těžko soudit.“