Plzeň – Gzira 4:0. Mladá krev Viktorii pomáhá, Šulc řídil příděl pro Malťany

Plzeň se rychle dostala do vedení • ČTK

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Maltský čaj byl v Plzni hodně slabý. Viktoria od prvních minut točila soupeře u vápna, šlehala před bránu jeden centr za druhým a tvořila si šance. Povedeným výkonem vyprovodila soupeře 4:0 po brankách Pavla Buchy, Rafia Durosinmiho, Pavla Šulce a Jana Kopice. Výrazně si otevřela cestu do play off o hlavní fázi Konferenční ligy. Tam narazí na lepšího z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City (první utkání 1:0).

„Povedlo se nám, aby hráči získali sebevědomí, dostali se do pohody. Když budu neskromný, gólů jsme mohli dát ještě víc, šancí jsme měli na ještě jednou tolik branek. Ale vážím si toho, že jsme dali čtyři góly a měli další příležitosti, značí to, že jsme soupeře přehrávali, byli dostatečně účinní v tvorbě šancí. Pak je to o realizaci,“ hodnotil utkání kouč Viktorie Miroslav Koubek.

Plzeňský uragán z první půle musel diváky bavit. V modročervených barvách se dává dohromady velmi zajímavá a před sezonou nečekaná jedenáctka. Trenéři ponechali v základu mladé tváře s jediným třicátníkem, kapitánem Lukášem Hejdou.

Mladá Plzeň zkrátka píše. Šulc znovu oživil ofenzivu, stejně jako Durosinmi se gólově prosadil. Defenzivní trojku precizně řídil Robin Hranáč, Cadu si solidně poradil s úkoly na obou stranách hřiště. V základu se usadil i Sampson Dweh, jenž ještě před pár měsíci kopal druhou ligu za Vyškov.

„O tom, že se sestava krystalizuje, bych úplně nemluvil. Od zápasu s Baníkem jsme hráli po čtyřech dnech, nebyl důvod něco měnit, kluci hráli dobře. Zpátky jsme dali akorát kapitána Lukáše Hejdu, který patří na hřiště,“ vysvětlil Koubek.

Zatímco Adam Vlkanova, Jan Kopic či Ibrahim Traoré šli na plac až v závěru, zápas dirigovali jejich mladší kolegové. Hned při druhé střele na bránu se domácí radovali. Šulc zakombinoval s Buchou a plzeňský polař stříleným centrem dostal balon do sítě. Navázal na povedenou trefu proti Baníku a konečně zvedá produktivitu, která mu citelně scházela.

Ve 23. minutě jásal zaplněný stadion znovu. Durosinmi s přispěním Kalvacha a Šulce krásně vyťukali domácí obranu a bez problémů zakončil pěknou akci.

Plzeňská ofenzivní lavina se valila na nebohého soupeře dál, jen scházela (opět) lepší efektivita. Na konci první půle během tří minut napálila třikrát brankovou konstrukci – Kalvachova levačka, Hejdova a Durosinmiho hlavička ještě teď zvoní v uších gólmana Gziry. Na tyči skončil i pokus střídajícího Klimenta.

Po půli domácí znatelně ubrali z tempa, dvě pojišťující trefy přišly až v závěrečné pasáži. Poprvé po návratu do Plzně skóroval muž zápasu Šulc. „Naši hru výrazně oživil,“ chválil Koubek. Po krásném křižném pasu od Traorého uzavřel skóre v nastavení Kopic.

Maltský soupeř byl zralý na mnohem vyšší příděl, přesto si Viktoria pohodlným náskokem a suverénním výkonem zadělala na postup do závěrečného předkola Konferenční ligy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Bucha, 23. Durosimni, 73. Šulc, 90+4. Kopic Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – Hejda (C), Hranáč, Dweh – Jirka (16. Mosquera), Bucha (75. Vlkanova), Kalvach, Cadu (75. Kopic) – Durosinmi (56. Kliment), Šulc (75. Traoré) – Chorý. Hosté: Cassar – Dias, Chabá, Mentz, Thiaquinho – Mendoza (78. Riascos), Romero, B. Borg (90+3. Pace) – Essaka (46. A. Borg), Scerri (C) (87. Ewertton), Wilkson (78. Azizi). Karty Hosté: Thiaquinho, Chabá, Ewertton Rozhodčí Thorarinsson – G. M. Sigurdsson, B. Sigurdarson Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 10142 diváků