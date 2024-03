ONLINE: Plzeň - Servette 0:0. Gólman hostů na zemi! Trefili ho pivem

Plzeň usiluje proti švýcarskému Servette v odvetě osmifinále Konferenční ligy a zápis do klubové historie. Po úvodní remíze 0:0 z Ženevy má totiž reálnou naději na postup do čtvrtfinále, kam se ještě v evropských pohárech nepodívala. V prvním poločase se jeden z domácích fanoušků dopustil incidentu, kdy trefil hostujícího brankáře kelímkem v pivem. Soupeř pražské Slavie ze základní skupiny Evropské ligy přijel do Česka v této sezoně podruhé, v prvním případě z toho byl výprask 0:4. Napodobí Viktoria „sešívané“? To sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz.