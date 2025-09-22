Fotbalové přestupy ONLINE: Ambiciózní Lípa mění trenéra, místo Nečase přichází Jarolím
Zprávy ze dne 22. září 2025
Ke změně trenéra dochází v ambiciózním třetiligovém celku z České Lípy. V Arsenalu, který po sedmi zápasech třetí české ligy skupiny B okupuje druhé místo, skončil hlavní trenér Radim Nečas. Tým pod jeho vedením přitom vstoupil do sezony výborně, ze sedmi ligových utkání šest vyhrál a jednou prohrál. V MOL Cupu navíc dokázal potrápit i prvoligové Pardubice (1:2). Nečasovým nástupcem na českolipské lavičce se stal David Jarolím.
Mnozí na to už možná podle chování na trhu zapomněli, ale i Teplice mají v podobě Milana Kratiny nového – a bohatého – majitele. Jen holt jinak nastaveného než Sigma, která v sobotním vzájemném zápase vytasila sedm letních posil. „Nezávidím jim," usmál se zkušený kouč Severočechů Zdenko Frťala po bezbrankové remíze, kde rozdíl v kádrech paradoxně nebyl znát. To však neznamená, že Teplice nechtějí tým zkvalitnit. Podle informací iSportu naposledy jednaly s Tomášem Pekhartem.
Zprávy ze dne 20. září 2025
Dvaadvacet let, přitom již dostatečná zkušenost z fotbalové první ligy, takřka dva metry výšky, maximální rychlost hodně přes třicet kilometrů v hodině, univerzálnost, zajímavá data, smlouva končící v červnu, v posledních třech zápasech gól a asistence... Obránce Bohemians Adam Kadlec díky všem těmto atributům přitahuje pozornost ostatních klubů, kterou potvrdil trenér Jaroslav Veselý i hráčův agent Karol Kisel. Kdo má o vysokého beka podle informací iSportu zájem?
Zprávy ze dne 19. září 2025
Wolves potvrdili, že hlavní trenér Vitor Pereira podepsal novou tříletou smlouvu, přestože se jeho tým nachází na samém dně Premier League. Kouč českého reprezentanta Ladislava Krejčího přišel na Molineux loni v prosinci a dovedl klub z 19. na 16. místo, čímž mu zajistil záchranu v nejvyšší soutěži. Ačkoli v aktuální sezoně prohrál všechny čtyři ligové zápasy, dočkal se Portugalec nové smlouvy.
Zprávy ze dne 18. září 2025
Hvězdný Argentinec Lionel Messi by měl i nadále hrát za Inter Miami. Podle zámořských médií se klub s osminásobným držitelem Zlatého míče dohodl na prodloužení smlouvy. Oficiální oznámení by mělo přijít v nejbližších dnech.
Novým trenérem fotbalistů Benfiky Lisabon se podle očekávání stal José Mourinho. Slavný Portugalec se vrací do práce jen tři týdny poté, co skončil ve Fenerbahce Istanbul. Benfica dnes představila nového kouče na tiskové konferenci. Mourinho podepsal dvouletou smlouvu, po konci této sezony od ní mohou obě strany odstoupit. V Benfice nahradil Bruna Lageho, jenž byl odvolán po úterní překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem v úvodním kole Ligy mistrů. Po takřka 25 letech se vrací do klubu, který na začátku své úspěšné kariéry vedl v deseti soutěžních zápasech.
Zprávy ze dne 17. září 2025
V posledních hodinách přestupového období představili Bohemians čtvrtou letní posilu. Do Ďolíčku míří Eric Ramírez z Venezuely, jenž se do evropského fotbalu uvedl před osmi lety v Karviné a ve své fotbalové kariéře už toho stihl opravdu hodně. „Je to hráč mimo náš vesmír a obdivuji, že ho vedení dotáhlo," pochvaloval si posílení ofenzivy trenér Jaroslav Veselý. Nad kmenovým hráčem Dynama Kyjev ale visí i řada otazníků.
Na lavičce Benfiky Lisabon skončil po překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem trenér Bruno Lage. Po úterním utkání úvodního kola ligové fáze Ligy mistrů to na tiskové konferenci oznámil prezident klubu Rui Costa, podle něhož už má vedení připravenou náhradu. Portugalský sportovní deník A Bola favorizuje slavného Josého Mourinha. „Rozhodli jsme, že Bruno Lage nebude pokračovat jako kouč Benfiky. Nevypadli jsme z žádné soutěže, ale usoudili jsme, že je čas na změnu,“ řekl Rui Costa novinářům asi hodinu po konci oficiální tiskové konference s oběma trenéry.
Zprávy ze dne 16. září 2025
Jak deník Sport již s předstihem informoval, Egypťan Jásir Núr definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k potížím s vízy oficiálně oznámila až v úterý. S Jásirem se olomoucké vedení dohodlo na dvouleté smlouvě.
Mistr světa a Evropy, španělský záložník Juan Mata, si o další rok prodloužil kariéru v australské lize. Sedmatřicetiletý bývalý hráč Valencie, Chelsea či Manchesteru United, podepsal před novou sezonou A-League smlouvu s Melbourne Victory.
Někdejší vítěz Ligy mistrů a Evropské ligy působil v minulém ročníku v konkurenčním týmu Western Sydney Wanderers, odehrál však jen sedm zápasů. V Melbourne, které skončilo v minulé sezoně jako poražený finalista ligy, doufá ve větší vytížení. „Opravdu jsem cítil, že mě tu chtějí. Mám obrovskou motivaci pomoci tomuto týmu k zisku trofejí a pracovat v klubu na dlouhodobém plánu posílit fotbal v zemi,“ uvedl v prohlášení.
Zprávy ze dne 15. září 2025
Francouzský obránce Samuel Umtiti ukončil v 31 letech kariéru. Mistr světa z roku 2018 a stříbrný z EURO 2016, jehož dlouho trápily zdravotní problémy, to oznámil na instagramu.
Konečně! Po několikaměsíčních patáliích s vízy už podle informací iSportu dorazil útočník Jásir Núr do Olomouce, aby se připojil k Sigmě. Čtyřiadvacetiletý Egypťan, kterého zná česká veřejnost z působení v Teplicích, figuruje na evropské soupisce Hanáků pro podzim v Konferenční lize. Po absolvování fyzických testů se vysoký forvard začlení do tréninkového procesu na Andrově stadionu.
V době přestupového šílenství, astronomických částek a obřích platů je klub jako Bohemians vyloženou oázou klidu. Dlouho to vypadalo, že Pražané si Pražané vše odbili na začátku léta, kdy přivedli dva volné hráče a jednoho na hostování, ale v závěru přestupního okna se ještě vytáhli s útočníkem Ericem Ramírezem. „Brzdil bych optimismus. Kontrakt je podepsaný, ale ještě nepodstoupil zdravotní prohlídku," varoval kouč Jaroslav Veselý po výhře 1:0 nad Slováckem.
Zprávy ze dne 12. září 2025
Slavii posílil osmnáctiletý nigerijský záložník Mubarak Suleiman. Po jarních testech přichází z akademie Right 2 Win, své působení v Praze zahájí jako hráč druholigového B-týmu sešívaných.
Tohle může být terno. Brněnská Zbrojovka potvrdila příchod talentovaného záložníka Martina Gjorgijevského (20), reprezentanta Severní Makedonie v kategorii U21. „Je to čistá desítka, perfektní a klidná na míči. Moc se mi líbí," uvedl pro web iSport jeho krajan a obránce Slovácka Andrej Stojčevski, jenž s mladým záložníkem působil před pár lety v celku Brera Strumica.
Reprezentaci Moldavska po debaklu 1:11 od Norska v kvalifikaci o mistrovství světa už nepovede Serghei Clescenco. Třiapadesátiletý trenér se funkce vzdal. O jeho rezignaci po úterní nejvyšší porážce v historii moldavské reprezentace informoval tamní svaz. „Během společných čtyř let jsme prožili mnoho emocí. Některé byly méně příjemné, za což se omlouvám, ale také bylo mnoho krásných. Během celé doby jsem cítil podporu od hráčů, fanoušků i členů svazu, za což vám všem děkuji,“ řekl bývalý reprezentant Clescenco.
Zkušený mexický brankář Guillermo Ochoa bude v této sezoně působit v Limassolu. Kyperský klub oznámil, že čtyřicetiletého účastníka pěti mistrovství světa angažoval na jeden rok, smlouva vstoupí v platnost po úspěšném absolvování lékařské prohlídky.
Zprávy ze dne 11. září 2025
Guinejský reprezentant Abdoulaye Sylla se stal po úspěšném hostování kmenovým hráčem olomoucké Sigmy. Hanáci s předstihem uplatnili na pětadvacetiletého defenzivního záložníka opci. Sylla do Sigmy zamířil v lednu původně na rok z druholigového Vyškova, který nyní působí v Příbrami. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 14 soutěžních zápasů a podílel se na zisku domácího poháru.
Co to je za posilu? Jasně, klub, odkud přichází, zní na první dobrou honosně, jenže Garang Kuol, dvacetiletý Australan, v Newcastlu United rozhodně nepatřil do kádru prvního mužstva složeného bohatým majitelem pro úspěch v Premier League. Přesto po něm při rozsáhlé rekonstrukci kádru sáhla pražská Sparta. Připraven pro první tým nebude hned tak, to je nyní zřejmé.
Dánský reprezentant Christian Eriksen po konci v Manchesteru United podepsal smlouvu s Wolfsburgem. Třiatřicetiletý záložník se stane šestým Dánem v sestavě bundesligového celku.