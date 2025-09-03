Předplatné

Přestupák, jaký tu nebyl: Trpišovského voják, zbraň pro Baník, Sparta šlape do Martince

Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
Vrtulníky, miliony, podpisové bonusy, smlouvy, jaké česká liga možná ještě neviděla… „Tenhle přestupák má neuvěřitelné grády – a ještě to nekončí,“ zazní ve speciálu Ligy naruby, kde se o názory na čerstvé posily podělili redaktoři deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.

  • Jak příchod Erika Prekopa zamíchá s hierarchií útočníků pražské Slavie?
  • Bude Michal Beran v Sigmě tím Michalem Beranem, který zářil v Jablonci?
  • Co jeho nástupce Filip Zorvan?
  • Získá Sparta ještě Jakuba Martince? A proč možná Baník vyhrál „trejd“ se Slavií?

Přestupový speciál Ligy naruby si pusťte na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

