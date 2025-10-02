Předplatné

ONLINE: Sparta - Shamrock 1:0. Letenští zatím nedali Irům šanci, skóroval Sadílek

Sparťanská radost po gólu Lukáše Sadílka
Sparťanská radost po gólu Lukáše Sadílka
Sparťanská radost po gólu Lukáše Sadílka
Veljko Birmančevič se snaží odpoutat od protihráče
Albion Rrahmani v utkání s Shamrock Rovers
Albion Rrahmani v utkání s Shamrock Rovers
Albion Rrahmani v utkání s Shamrock Rovers
Sivert Mannsverk viděl v úvodu utkání žlutou kartu
Martin Suchomel v souboj o míč
Fotbalisté Sparty se poprvé představují v Konferenční lize, do jejíž hlavní fáze si vybojovali postup ve třech předkolech. Na domácím hřišti začínají Pražané proti Shamrocku. Irský klub přitom dobře znají, v minulé sezoně proti Rovers zahajovali boj o Ligu mistrů. Nyní se tým trenéra Briana Priskeho pokouší o vítězný vstup do soutěže. S jakou sestavou nastoupí před nedělním derby? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2Lech Poznań11004:13
3FC Lausanne11003:03
4Crystal Palace11002:03
5Vallecano11002:03
6Mainz11001:03
7Noah11001:03
7Jagiellonia11001:03
9KF Drita10101:11
10KuPS10101:11
11Varšava00000:00
11Celje00000:00
11AEK Atény00000:00
11Universitatea Craiova00000:00
11Fiorentina00000:00
11Olomouc00000:00
11Samsunspor00000:00
11Raków00000:00
11Sparta00000:00
11Štrasburk00000:00
11Slovan Bratislava00000:00
11Häcken00000:00
11AZ Alkmaar00000:00
11Shelbourne00000:00
11AEK Larnaka00000:00
11Šachtar00000:00
11Aberdeen00000:00
11Shamrock00000:00
29Omonia Nikósie10010:10
30Hamrun10010:10
31Rijeka10010:10
32Škendija10010:20
32Kyjev10010:20
34Rapid Vídeň10011:40
35Breidablik10010:30
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

