ONLINE: Sparta - Shamrock. Pražané vstupují do Evropy s Mannsverkem a Kuchtou v základu

Sivert Mannsverk ze Sparty Praha
Sivert Mannsverk ze Sparty PrahaZdroj: Profimedia.cz
John Mercado zvýšil ve 35. minutě už na 3:0 pro Spartu
Brian Priske v duelu s Baníkem
Pavel Kadeřábek před vstupem Sparty do Konferenční ligy
Patrik Vydra se ve středu zálohy našel
Jan Kuchta na tréninku před vstupem do Konferenční ligy
Fotbalisté Sparty na tréninku před vstupem do Konferenční ligy
Fotbalisté Sparty na tréninku před vstupem do Konferenční ligy
8
Fotbalisté Sparty se poprvé představují v Konferenční lize, do jejíž hlavní fáze si vybojovali postup ve třech předkolech. Na domácím hřišti začínají Pražané proti Shamrocku. Irský klub přitom dobře znají, v minulé sezoně proti Rovers zahajovali boj o Ligu mistrů. Nyní se tým trenéra Briana Priskeho pokouší o vítězný vstup do soutěže. S jakou sestavou nastoupí před nedělním derby? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

