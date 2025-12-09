Vašulín: Chceme si v Olomouci užít Vánoce. Pak uvidíme, jak to všechno v Plzni bude...
Nejlepší střelec Chance Ligy, devítigólový Daniel Vašulín z Olomouce, je zdravý. A vyráží tak se Sigmou na jižní cíp Pyrenejského poloostrova stvrdit postup do jarní fáze Konferenční ligy. Ve čtvrtek na Gibraltaru čeká Hanáky utkání proti Lincoln Red Imps, stačit možná bude i remíza. „Ale chceme využít role favorita a vyhrát,“ ujišťuje sedmadvacetiletý forvard, který poprvé promluvil o své budoucnosti. V lednu se Vašulín z hostování na Moravě vrátí do Plzně, Viktoria si ho stahuje.
Jste zdravý, nebo letíte na Gibraltar jen jako morální podpora?
„Už jsem zdravý a připravený do zápasu. Záleží na trenérovi, jestli mě tam dá. Jsem rád, že to nebylo nic vážného a musel jsem vynechat jen zápas se Spartou, byť to mě mrzí, protože jsem vynechal obě utkání proti ní.“
Zrovna když jste se zranil, Jan Kliment se uzdravil. Není to takové pomyslné střídání stráží?
„Těžko říct... (úsměv) Všichni jsme rádi, že Klímič je konečně zdravej, že je nás hodně a že se marodka vyprazdňuje. Bohužel není napsaný na evropské soupisce, jinak by tady byl s námi, ale všichni máme radost.“
Když jsem se vás ptal naposledy na budoucnost ohledně Plzně, nevěděl jste. Teď už je však známo, že si vás Viktoria z hostování stáhne v lednu zpátky. Jak jste to přijal?
„Přijal jsem to tak, že je to život. Hraju zkrátka tak, že jsem ještě na tři zápasy v Olomouci. Co bude dál, se uvidí. Plzeň si mě stáhla, takže v lednu se tam budu hlásit. Ale teď jsem tady v Sigmě, které chci ještě pomoct, aby hrála evropské jaro a v ligové tabulce na tom byla co nejlíp.“
Čistě z lidského hlediska: jaká je teď před vámi logistika s rodinou?
„Těžká.“ (smích)
Takže opouštíte nějaký pronájem, nebo ještě necháváte otevřená dvířka?
„Mám dva malé kluky, stěhování s rodinou je na tom to nejtěžší. Kdybychom byli spolu se ženou jen ve dvou, je to jiné. Ale momentálně opravdu nic neřeším. Chceme si v Olomouci užít Vánoce, po Novém roce se stane asi to, co se má stát. Nechávám tomu volný průběh.“
Existuje varianta, že během zimní přípravy Plzeň změní názor a vy zůstanete na Hané?
„To se asi nemůžete ptát mě. Já mám teď prostě informaci, že se v lednu vracím do Plzně a budu tam. Uvidíme, jak to nakonec všechno bude.“
Ve čtvrtek vás však na jihu Pyrenejského poloostrova čeká duel proti Lincoln Red Imps, myslíte i v Konferenční lize i na top osmičku?
„Můžeme, když na Gibraltaru vyhrajeme. Myslíme na to, abychom hráli poháry i na jaře. A uděláme všechno pro to, abychom měli postup jistý už ve čtvrtek večer a příští týden mohli hrát třeba o top osmičku.“
Hraje se na umělce...
„Což je specifické, ale od pondělí jsme se na ni připravovali. Normálně se na ni hrají jen přípravné zápasy, teď na tomto povrchu odehrajeme evropský pohár. Ale handicap to nemůže být. Třikrát jsme na tom trénovali, věřím, že to zvládneme.“
- Osmifinále
- Play-off