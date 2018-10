Šok, který přitížil Plzni! Real padl na CSKA. Nálada byla zlá, řekl Modrič

Tak, jak skončili v Plzni (2:2), tedy gólem v poslední minutě, začali doma proti Realu Madrid. Fotbalisté CSKA Moskva zaskočili favorizovaného soupeře a hned po 65 sekundách hry mu zasadili rozhodující úder.

Toni Kroos poněkud kostrbatým způsobem nasměroval přihrávku směrem ke své brance na Raphaela Varaneho, který měl ale k míči dál než záložník CSKA Nikola Vlašič. Chorvatský fotbalista celou situaci využil a parádně umístěnou střelou k tyči, na níž brankář Keylor Navas nedosáhl, vsítil gól, který rozhodl o třech bodech pro moskevský klub.

„Byl to zaručeně největší zápas mé kariéry,“ přiznal po zápase autor rozhodujícího gólu Vlašič, který je v CSKA Moskva na hostování z Evertonu. „Real je v současnosti nejlepší světový tým, ale věřili jsme, že ho můžeme porazit a dokázali jsme to,“ radoval se.

Ačkoliv měl Real Madrid ještě celé utkání na to, aby výsledek otočil, nebo alespoň vyrovnal, nepodařilo se mu to. Pro Bílý balet je prohra nepříjemná, ale řeší ještě jeden, mnohem vážnější problém. Nedává góly!

S prodejem Cristiana Ronalda do Juventusu odešlo z Realu také 450 gólů. Byl to právě CR7, kdo mnohokrát dokázal zlomit nedobře se vyvíjející zápas a posunul tým k bodovému zisku, zejména v Lize mistrů. Nyní ale jeho branky madridskému gigantovi chybí, a to nejen v milionářské soutěži.

Věřte, že za dob působení Cristiana Ronalda v Realu Madrid se nikdy nestalo, aby Bílý balet neskóroval ve třech po sobě jdoucích zápasech, vlastně se to nestalo ještě o něco déle. Nyní je portugalská superstar pryč a ejhle – tři zápasy, dvě prohry, jedna remíza a skóre 0:4.

Stroj, který na začátku sezony šlapal jako švýcarské hodinky a po třech zápasech měl na kontě plný počet devíti bodů a navíc 10 nastřílených gólů, se nyní zadrhl. Nejprve porážka v lize 0:3 na hřišti Sevilly, poté bezbranková remíza v derby s Atlétikem Madrid a nyní prohra 0:1 v Lize mistrů s CSKA.

To se Realu naposledy stalo před 11 lety. Vše tehdy začalo 20. prosince 2006 prohrou 0:3 na domácím stadionu s Recreativem Huelva, následovala prohra 0:2 s La Coruňou a remíza 0:0 s Realem Betis (11. ledna 2007).

„Nečekali jsme, že v Rusku ztratíme body. I proto po zápase byla atmosféra v šatně zlá. Musíme ale zvednout hlavy a pokusit se co nejdříve sérii proher přerušit,“ uvědomuje si záložník Realu Madrid Luka Modrič.

„Když nedáte ve třech zápasech po sobě gól, je to znepokojující. Jsem si ale jistý, že z toho najdeme cestu. Musíme být pozitivní, pracovat a pokusit se vyhrát další zápas,“ dodává.

Bylo to vůbec poprvé po 29 zápasech, kdy Real Madrid v utkání milionářské soutěže neskóroval. To se mu naposledy přihodilo 26. dubna 2016 v utkání na Manchesteru City.

A je tu ještě jedna série, kterou CSKA Realu ukončilo. Ta trvala od sezony 2006/2007, kdy podlehl španělský velkoklub 0:2 Lyonu. Bílý balet totiž od té doby až doposud neprohrál v prvních dvou zápasech základní skupiny Ligy mistrů žádný zápas. Až nyní v Rusku.

Hráči CSKA Moskva střelecké trápení týmu Julena Lopeteguia využili a přerušili jeho velké bodové tažení Ligou mistrů. Vítězství 1:0 si budou určitě dlouho pamatovat. Kdoví, jestli jim vybojované tři body nezajistily už nyní účast v jarní části jedné z evropských soutěží.

Jedinou černou kaňkou velkého vítězství je pouze zbytečné vyloučení brankáře Igora Akinfeeva. Ten v páté minutě nastavení tak vehementně protestoval a vyžadoval odpískání faulu na svého spoluhráče, že v rozmezí snad dvou sekund viděl dvě žluté karty a následně tedy i kartu červenou.

Výhra ruského celku příliš nenahrává Plzni, která je ještě spolu s Realem a AS Řím rovněž účastníkem skupiny G. Právě s moskevským CSKA se měla podle papírových předpokladů utkat o třetí místo zajišťující účast v jarní části Evropské ligy.

Po výprasku 0:5 na půdě AS Řím zůstávají Západočeši se ziskem jednoho bodu čtvrtí a nyní je čekají dva zápasy s Realem Madrid, který bude chtít zajisté své zaváhání s CSKA napravit.

Ideálním scénářem pro tým Pavla Vrby by bylo, v případě, že se Plzni nepodaří s Realem bodovat, kdyby se ruskému celku v následujících dvou duelech s AS Řím nepodařilo uhrát žádný bod a sami Plzeňští poté v Moskvě zvítězili.

Tím by se ve skupině dostali před CSKA a o jejich osudu by rozhodovalo až poslední utkání skupiny, ve kterém by ruský tým musel bodovat v Madridu a doufat, že Plzeň neuhraje stejný počet bodů doma s AS Řím.