Tottenhamu se smějí za reklamu. Ligu mistrů si nezasloužíme, říká kouč

Kane a spol. na něm původně měli hrát už 15. září proti Liverpoolu, kvůli problémům s bezpečnostními systémy se ale premiéry nedočkali. Ta by měla přijít na konci října • Tottenham

Plán to byl vskutku smělý. Šéfové londýnského Tottenhamu doufali, že otevření nového hypermoderního stadionu pro více než 60 tisíc fanoušků okoření zápasy v prestižní Lize mistrů, dokonce na tom postavili i reklamní kampaň. Jenže jak to teď vypadá, nový svatostánek Spurs se nejslavnější soutěže jen tak nedočká. Tým Mauricia Pochettina je na pokraji vyřazení, a oblíbený trenér dokonce sám uznal, že jeho družstvo do Ligy mistrů nepatří.