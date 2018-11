Real v Česku ONLINE: Tým už přistál, na hvězdy čeká luxusní autobus

AKTUALIZOVAT

13:20 - V Plzni před hotelem, kde bude Real ubytovaný, už čekají fanoušci a lovci autogramů. Výprava by měla dorazit během několika desítek minut.

Fanoušci čekají před plzeňským hotelem, kde budou bydlet hráči Realu Madrid • Foto Jonáš Bartoš (iSport.cz)

13:16 - GALERIE: Klubové letadlo nechal Real doma. Do Prahy přiletěl se španělskou leteckou společností.

Letadlo s týmem Realu Madrid na ploše pražského letiště • Foto Barbora Reichová (Sport)

12:54 - Až nyní fotbalisté Realu podle fotografky deníku Sport, která situaci mapuje na místě, opustili letadlo a nasedají do přistaveného klubového autobusu.

12:10 - Letecký speciál Realu Madrid už přistál na pražském letišti. Autobus najel na přistávací plochu, kde by měl hráče vyzvednout hned u letadla a nabrat směr Plzeň.

12:00 - Na přílet výpravy Realu Madrid už čeká na pražském letišti klubový autobus, který dorazil až ze Španělska.

Autobus čeká na přílet fotbalistů Realu Madrid na pražském letišti • Foto Mária Rušinová (Blesk)

10:30 - Naposledy přiletěl Real do ČR před 17 lety

21. 11. 2001 - Naposledy se Real Madrid 🇪🇸 v České republice 🇨🇿ukázal před 17 lety. Nad pražskou @ACSparta_CZ vyhrál po velkém boji 3:2. Jak si povede zítra proti @fcviktorkaplzen? 🙂 #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/JVTJRtSsGb — Deník Sport (@DenikSport) November 6, 2018

9:40 - Fotbalistům Realu Madrid budou v Plzni chybět obránci Marcelo, Raphaël Varane a Daniel Carvajal. Defenzivní opory dnes neodcestovaly s výpravou "Bílého baletu". Levý bek Marcelo, který před dvěma týdny pomohl gólem k domácí výhře 2:1 nad Plzní, doléčuje svalové zranění a společně se stoperem Varanem a pravým obráncem Carvajalem se připravuje individuálně. Nový trenér úřadujících vítězů LM Santiago Solari je však raději nechal doma. Do Prahy neodletěli ani další zranění hráči Realu obránce Jesús Vallejo a útočník Mariano Díaz. Kromě této pětice bude mít Solari k dispozici všechny opory včetně kapitána a stopera Sergia Ramose, záložníků Luky Modriče a Toniho Kroose nebo útočníků Garetha Balea a Karima Benzemy.

9:25 - Odlet z Madridu

Hráči Realu Thibaut Courtois, Casemiro a Vinícius před odletem do Česka • Foto Instagram.com/realmadrid

9:00 - Cirkus kolem Realu: luxusní hotel, 200 novinářů, televizní exper Roberto Carlos

V Champions League už Plzeň hostila Barcelonu, AC Milán, Bayern Mnichov či Manchester City, ale Real je zkrátka nejvíc. Příjezd třináctinásobného vítěze Ligy mistrů a jejího úřadujícího obhájce představuje pro západočeský klub událost století.

„Důležitý je fakt, že se s Realem Madrid hraje v Plzni, zatímco s Barcelonou a AC Milán se hrálo v pražském Edenu. Nejdůležitější je ale skutečnost, že Real svou vlastní historií a úspěchy je nejúspěšnějším a nejslavnějším fotbalovým klubem na světě,“ připomíná kronikář českého mistra Pavel Hochman.

„Pro mě to je jeden z největších zápasů v kariéře. Hrát na Realu, který vyhrál tolikrát Ligu mistrů, a přivítat je doma, to je ohromný svátek a zážitek pro všechny. Na tohle člověk bude vzpomínat do konce života,“ dodává kapitán Roman Hubník.

Výprava „bílého baletu“ přistane dnes odpoledne v Praze na letišti Václava Havla, odkud se po dálnici přepraví do Plzně, kde se podle informací deníku Sport ubytuje v hotelu Courtyard by Marriott. Čtyřhvězdičkový komplex dělí od areálu Doosan Areny vpodstatě jen čtyřproudová silnice a na podzim zde bydlela například i pražská Sparta. Jen pro zajímavost – CSKA Moskva, první soupeř Plzně v letošní Lize mistrů, složil hlavu v hotelu Golden Fish.

Dnes má Real v 18.15 na stadionu tiskovou konferenci, kam dorazí prozatímní trenér Santiago Solari a vybraný hráč, v 19.00 pak startuje předzápasový trénink. To už bude samozřejmě ze strany pořádajícího klubu vše připraveno a nachystáno.

„Zápasu s Realem se věnujeme intenzivně posledních čtrnáct dní, je to ve všem větší než při obvyklém utkání Ligy mistrů a jde se víc do detailu. Odpovídá to zkrátka významu, jaký náš nejbližší soupeř má,“ říká tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Na zítřejší utkání se akreditovalo na dvě stě novinářů z celého světa včetně klubové televize španělského velkoklubu, která si jako experta přiveze legendárního beka Roberta Carlose.

8:30 - Real před odvetou v Plzni povolal mladíky