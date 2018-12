Hrošovský: Škoda, že Liga mistrů končí. Na Schicka nemám dobré vzpomínky

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Vrba nechtěl hráče týrat sestřihem z Říma. Jak hodnotil Schicka? VŠECHNA VIDEA ZDE

Nemrzí vás, že Liga mistrů končí a ještě v takovém počasí?

„Zápasy v Lize mistrů jsou pro celý klub svátek, škoda, že to končí. Velmi se těšíme na poslední zápas. V podobném počasí jsme hráli v Moskvě a byli jsme úspěšní, kdyby se to zopakovalo, budeme rádi.“

Co musíte změnit, abyste uhráli jiný výsledek, než na AS Řím?

„Tam bylo všechno špatně, prohráli jsme 0:5 a vůbec se nedostávali do šancí. Ale hrajeme doma poslední zápas Ligy mistrů, věřím, že se na to připravíme jinak.“

Bude nebezpečný Patrik Schick?

„Proti českému týmu je to pro něj asi prestižnější. Já proti němu nějaké zápasy odehrál, na Slovensku nám dal gól, takže na něj nemám moc dobré vzpomínky. Věřím, že mu něco podobného nedovolíme.“

Pomůže vám, že AS nastoupí bez zraněného Edina Džeka?

„Vzhledem k tomu, jakou má proti nám bilanci v posledních dvou zápasech (dvakrát dal Plzni hattrick), by se dalo se říct, že bez něj budeme mít výhodu. Ale i Schick má kvality, o jednom hráči to nikdy není.“

Vnímáte krizi AS Řím?

„AS je velký klub, má o mnoho větší rozpočet i možnosti než my. Jejich poslední zápas (2:2 s Cagliari) jsme viděli. Víme, že je můžeme překvapit a věřím, že to dokážeme.“

Pomůže vám, že má AS jistý postup?

„Možná je to výhoda. Ale jde o Ligu mistrů, nemyslím si, že to sem přijeli jen odehrát a tím nám to ulehčí.“

Motivuje vás možný postup do jara Evropské ligy?

„Určitě je pro nás lepší, když se povede postoupit. Zápasy v Evropské lize jsou jiné, než v lize. Minulý rok se nám to povedlo a na jaře jsme v Evropské lize odehráli čtyři zápasy, pak je sezona pestřejší.“

Kde můžete AS Řím překvapit?

„To je spíš otázka na trenéra. Necháváme si to hlavně mezi sebou. Možná, že na hřišti uvidíte, jak se nám to povedlo.“