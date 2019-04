Nevěděl, že uspěli. Naštvaný Sissoko se o postupu dozvěděl až v šatně | iSport.cz

Fotbalový záložník Moussa Sissoko netušil, že Tottenham postoupil do semifinále Ligy mistrů, dokud mu to v šatně neřekl jeden z členů realizačního týmu. Do kabiny francouzský fotbalista zamířil poté, co útočník Manchesteru City Raheem Sterling vstřelil v nastavení pátý gól domácích, který jeho mužstvo potřebovalo k postupu. Sissoko však netušil, že rozhodčí kvůli ofsajdu branku odvolal.