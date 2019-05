Série prvního gólu i kouzlo lavičky. Co může Liverpoolu pomoci k obratu? | iSport.cz

Není tajemstvím, že se Liverpool bude muset obejít hned bez dvou útočných es. Zranění nepustí do utkání Mohameda Salaha (otřes mozku) ani Roberta Firmina (svalové problémy). Je otázkou, s jakou sestavou Jürgen Klopp vyrukuje, ale hladoví náhradníci by jeho týmu mohli pomoci. Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Daniel Sturridge, nebo někdo další, by mohli zazářit spolu se Sadiem Maném při dobývání barcelonské obrany. Vždyť už v posledním kole Premier League rozhodla o výhře Reds nad Newcastlem (3:2) právě spolupráce Shaqiriho s Origim.

Vymazání Messiho

Geniální Argentinec nepřestává svými výkony udivovat. Když už to vypadá, že ze svého arzenálu vytáhl vše, přijde s další parádou. Liverpool to v prvním semifinále pocítil na vlastní kůži, když mu Messi vstřelil dva góly. A ten druhý byl opravdu parádní. Z trestného kopu nádherně vymetl šibenici a upravil na konečných 3:0. Pro Reds bude v odvetě důležité šikulu s desítkou na zádech uhlídat. Pokud by se on, nebo kdokoliv jiný z kádru katalánského celku prosadil, bylo by rozhodnuto zřejmě definitivně.