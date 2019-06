Trenér Tottenhamu: Penalta v 1. minutě změnila plány, ale jsem hrdý | iSport.cz

„Všichni jsme strašně zklamaní, ale až se nám to za pár hodin nebo dní rozleží v hlavě, měli bychom být pyšní. Sezona byla fantastická. Skončili jsme v první čtyřce Premier League a poprvé v historii klubu jsme se dostali do finále Ligy mistrů,“ dodal argentinský kouč.

Pochettino trénuje od 2009 a zatím marně čeká na vítěznou trofej. Nejprve vedl Espaňol Barcelona, poté Southampton a od roku 2014 je na lavičce Tottenhamu, s nímž hned v první sezoně prohrál finále Anglického poháru.

„Finále Ligy mistrů je největší zápas po finále mistrovství světa. Standardy jsou nastavené tak vysoko, že to tentokrát nestačilo. Je to škoda. Ale chcete to zažít znovu a zopakovat to. Je to o snaze, víře a budování cesty tak, aby se to zase stalo co nejdříve. Věřím, že další šance přijde,“ uvedl Pochettino, který má s Tottenhamem smlouvu do roku 2023.

Sobotní finále podle něj rozhodla penalta, kterou po sporné ruce proměnil hned v druhé minutě Muhammad Salah. Pojistku na triumf Liverpoolu přidal v 87. minutě střídající Divock Origi.

„Měli jsme smůlu. Tohle je okolnost, na kterou se nemůžete připravit. Nikdy byste nečekali, že budete po minutě prohrávat 0:1. Penalta úplně změnila plány, mělo to obrovský vliv na tým,“ řekl Pochettino.

„Ale bojovali jsme, jsem na kluky hrdý. Celkově jsme podle mě dominovali. Vytvořili jsme si šance, ale Liverpool byl agresivnější v pokutovém území. Musíme jim pogratulovat,“ dodal.