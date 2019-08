Slavia - Kluž ONLINE. Liga mistrů ŽIVĚ, sledujte boj o postup | iSport.cz

Slávista Jan Bořil během utkání play off o Ligu mistrů na hřišti rumunské Kluži • Twitter/slaviaofficial

Slávista Nicolae Stanciu (vpravo) se snaží pláchnout soupeři z Kluže v prvním zápase play off o Ligu mistrů • Twitter/slaviaofficial

Slávisté se radují z gólu Lukáše Masopusta na hřišti Kluži v prvním zápase play off o Ligu mistrů • Twitter/slaviaofficial

Lukáš Masopust oslavuje se svými spoluhráči trefu, kterou poslal Slavii do vedení 1:0 na hřišti rumunské Kluže v prvním zápase play off o Ligu mistrů • Twitter/slaviaofficial

Jindřich Trpišovský hovoří s Ondřejem Kúdelou na tréninku před zápasem podzimu, a to střetnutím s Kluží. • Sport/ Pavel Mazáč

Fotbalisté Slavie hrají dnes zápas s velkým Z. Od 21:00 hostí na svém stadionu v odvetě play off Ligy mistrů rumunskou Kluž. První duel "sešívaní" zvládli, když zvítězili 1:0. Před vyprodaným Sinobo Stadium budou usilovat o postup do základní skupiny milionářské soutěže, do které se naposledy probojovali před 12 lety. Uspějí? V zahajovací jedenáctce se poprvé v sezoně představí kapitán Milan Škoda, který v útoku nahradí Micka van Burena, a v záloze dostal místo Ibrahima Traorého přednost Alex Král. ONLINE přenos zápasu sledujte na iSport.cz.