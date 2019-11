Barcelona - Slavia | Vítěz LM Šmicer radí, jak zaskočit giganta: Na nás se nedalo dívat! | iSport.cz

Bude to úplně jiný zápas. V prvním střetu v Lize mistrů Slavia doma Barcelonu pořádně potrápila a nakonec po statečném boji padla 1:2. Ve Španělsku už to bude ale jiné kafe.

„Barcelona hraje jinak doma, než venku. O dost víc si věří. Navíc nejen to hřiště, ale i trávník a všechno je jiný. Umí si to strčit. Stačí pohlídat Messiho a ono to půjde. Ale uhlídejte ho… On běhá jen s balonem. Bez něj ne. Když má balon u nohy, tak je těžké ho chytit,“ řekl Šmicer.

Proti Barceloně si zahrál ještě v dresu Liverpoolu a může tak radit, jak na slavného soupeře vyzrát. „Ani jednou jsme neprohráli, ale hráli jsme totálního zanďoura. Úplně něco jiného, než hraje nyní Slavia. Jsou statečnější než my tehdy. Neprohráli jsme. Bylo to dvakrát 0:0, ale nedalo se na to dívat,“ smál se vítěz Ligy mistrů při vzpomínce na zápasy ve Španělsku.

„Když jsme tam hráli, tak si s námi chtěli měnit dresy, ale to jsem tam byl s Liverpoolem v roce 2001 a 2002. To ještě za Barcelonu Messi nehrál. Byl mladý kluk.“