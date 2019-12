Depay se po gólu málem popral s vlastními fanoušky: Nedává to smysl | iSport.cz

Jeden z fanoušků Lyonu po závěrečném hvizdu snesl na hřiště obrázek osla s výzvou, aby brazilský obránce Marcelo vypadl z klubu. Když ho Depay uviděl, rozběhl se k tribuně a chtěl transparent sebrat. Potom se do hromadné strkanice přidali i další diváci a hráči. Rozzuřeného Nizozemce musel na trávníku uklidňovat spoluhráč Jason Denayer.

„Neodehráli jsme nejlepší zápas, ale postoupili jsme. Dali jsme do toho všechno. Když někoho ve vašem týmu nemají rádi fanoušci, co očekáváte od nás? Kdo má vůbec čas vyrobit takový transparent? Vždyť lidé mají děti, chodí do práce... Jsem zklamaný a naštvaný,“ uvedl Depay v rozhovoru s francouzskou televizí RMC Sport.

VIDEO:



Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" pic.twitter.com/Ck4zAGnNiC