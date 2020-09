Los Ligy mistrů: Na koho může narazit Slavia či Bruggy s Krmenčíkem

Už ve čtvrtek v 17 hodin se dozvíme složení základních skupin nové sezony Ligy mistrů. Pokud Slavia postoupí přes Midtjylland ( ONLINE ZDE>>> ), bude zařazena do čtvrtého koše. V prvních dvou čekají evropští šampioni Bayern a Sevilla, giganti z Anglie, ale také přijatelnější soupeři jako Zenit Petrohrad nebo FC Porto. Los budou vyhlížet i čeští reprezentanti Tomáš Vaclík ze Sevilly a Michael Krmenčík, který v Bruggách nastupuje vedle ex-slávistů Simona Deliho a Eduarda Sobola.

26 týmů, které postoupily přímo do základní skupiny, doplní šestka vítězů z kvalifikačního play off. Týmy budou rozděleny do čtyř výkonnostních košů - první obsahuje vítěze držitele evropských pohárů a šampiony šesti nejvýše umístěných klubových soutěží, další tři jsou rozděleny na základě klubových koeficientů. V základní skupině se proti sobě nemohou utkat týmy ze stejné země.

Rozdělení výkonnostních košů:

První koš:

Bayern Mnichov (Německo, vítěz Ligy mistrů)

Sevilla (Španělsko, vítěz Evropské ligy)

Real Madrid (Španělsko)

Liverpool (Anglie)

Juventus Turín (Itálie)

Paris Saint-Germain (Francie)

Zenit Petrohrad (Rusko)

FC Porto (Portugalsko)

Druhý koš:

Barcelona (Španělsko)

Atlético Madrid (Španělsko)

Manchester City (Anglie)

Manchester United (Anglie)

Šachtar Doněck (Ukrajina)

Borussia Dortmund (Německo)

Chelsea (Anglie)

Ajax Amsterdam (Nizozemsko)

Třetí a čtvrtý koš:*

Dynamo Kyjev (Ukrajina)

RB Lipsko (Německo)

Inter Milán (Itálie)

Olympiakos Pireus (Řecko)

Lazio Řím (Itálie)

Atalanta Bergamo (Itálie)

Lokomotiv Moskva (Rusko)

Olympique Marseille (Francie)

Bruggy (Belgie)

Borussia Mönchengladbach (Německo)

İstanbul Başakşehir (Turecko)

Stade Rennes (Francie)

Ferencváros (Maďarsko)

SK Slavia Praha (Česká Republika)/Midtjylland (Dánsko)

PAOK Soluň (Řecko)/FC Krasnodar (Rusko)

FC Salcburk (Rakousko)/Maccabi Tel Aviv (Izrael)

*poslední dva koše budou rozděleny podle výsledků středečních zápasů play off