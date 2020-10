Vše o penaltě proti Slavii: pravidla, experti i vliv na českou ligu

Měli blízko k repete, podruhé v řadě se mohli prokousat do Ligy mistrů. Scházelo pár minut. Přesně šest, plus nastavení. Jenže se odehrály scény, které slávistickou naději sfoukly do kanálu, z něhož již nebylo návratu.

Ondřej Kolář efektním zákrokem zlikvidoval za stavu 1:1 pokutový kop útočníka Midtjyllandu Soryho Kaby. Skvělé! Anebo snad ne? V čem je sakra problém? V bizarnosti pravidla číslo 14 a bodu 1. V době kopu stál slávistický mág oběma nohama o pár centimetrů před brankovou čárou, což nesmí. Po zásahu videorozhodčího Massimiliana Irratiho nařídil slovinský sudí Damir Skomina opakovanou exekuci. Tu už Alexander Scholz využil. Následně brunátní slávisté inkasovali ještě dva údery na solar…

Vše, co potřebujete vědět o kauze penalta proti Slavii

Dle výkladu pravidel se oba muži – ač to čistě laicky na první pohled zavání zločinem proti lidskosti - zachovali správně. UEFA je zcela jistě zasype pochvalami. Přesně tak mají dle striktního nařízení postupovat v případě, že gólman předčasně, byť o centimetry, opustí svůj exaktně vymezený prostor v brance.

Co říká pravidlo 14 v bodu 1? Že brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop a musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se dotkl brankových tyčí, břevna nebo sítě, dokud míč nebyl kopnut.

A také, že když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň částí jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo být jednou nohou na úrovni brankové čáry.

Tedy klidně může mít obě nohy ve vzduchu, ale nad bílou lajnou. To Kolář nesplnil… V bodu 2 řešící následné sankce se praví, že pokud brankář poruší pravidlo, rozhodčí branku uzná, jestliže míč skončí v brance.

Pokud však zabrání míči dostat se do branky, což byl případ slávistického brankáře, je kop opakován. Slávisté by měli kliku pouze v případě Kabova minutí branky, případně nastřelení brankové konstrukce. Pak by se penalta opakovala pouze ve chvíli, kdy by Skomina usoudil, že Kolář nedovoleným pohybem zjevně ovlivnil střílejícího hráče.

Sečteno, podtrženo: Skomina a spol. se zachovali správně, byť to pro celou Slavii bylo absolutně nepochopitelné, nepřijatelné, neakceptovatelné a vysoce necitlivé.

Nejvíc si po zápase přisadil Kolář. „Je to prasečina největšího kalibru. Nechápu, že rozhodčí takového renomé je líný dojít padesát metrů a na video se podívat sám. Tohle je fakt ostuda,“ burácel.

A to je další věc, která se během středeční noci řešila všude možně. Proč nešel Skomina situaci přezkoumat k obrazovce? Protože VAR si byl situací naprosto jistý, měl důkaz o porušení pravidel. Stejně by se podle všeho Slovinec zachoval i v případě posouzení ofsajdového prohřešku. Také by se nešel přesvědčit a spolehl by se na posouzení kolegy u videa. Jde totiž o tzv. „faktickou věc“.

„Stejně instruujeme i naše rozhodčí,“ říká místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. Částečně jiného názoru je bývalý sudí Radek Příhoda. „V případě klíčového zápasu, což rozhodující duel o postup do Ligy mistrů nepochybně je, je na místě, aby se rozhodčí odešel přesvědčit k obrazovce, a verdikt zdubloval.“

Teoreticky mohl Skomina k přezkumu vyrazit, nikdo ale nemůže s jistotou tvrdit, že by s názorem VARu nesouhlasil. Spíš by svojí angažovaností pouze uhasil emoční výbuchy.

Jak se v totožných případech postupuje ve FORTUNA:LIZE? V soutěži se po zpřísnění pravidel ještě nestalo, že by brankář chytl penaltu, a ta se následně musela opakovat kvůli porušení pravidla o opuštění brankové čáry. Což poukazuje na poněkud benevolentnější přístup.

Třeba v Premier League je praxe mnohem přísnější, stejně tak v Turecku, což na vlastní kůži poznal exslávistický útočník Milan Škoda. „Pokud získá videorozhodčí důkaz o porušení pravidel, musí dát sudímu podnět na hřiště. Rozdíl oproti Evropě je ten, že oni využívají ´goal line technology´, kalibrační čáru, situace vyhodnotí s milimetrovou přesností. Kdežto my máme pouze úhel pohledu,“ vysvětluje Wilczek.

Dá se očekávat, že po událostech v Herningu naberou věci šťavnatější kontext. „Rozhodčí vědí, jak postupovat. Musí se řídit pravidly a protokolem. Určitě je nyní nebudu obvolávat, aby byli přísnější,“ usmívá se Wilczek.

Každopádně bude extrémně zajímavé sledovat, jak se sudí postaví k pokutovým kopům během nastávajícího ligového víkendu.

Co říkají pravidla?

pravidlo 14 bod 1 Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop a musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se dotkl brankových tyčí, břevna nebo sítě, dokud míč nebyl kopnut. Když je míč kopnut, musí se brankář alespoň částí jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo být jednou nohou na úrovni brankové čáry.

bod 2 Pokud brankář poruší pravidlo, rozhodčí branku uzná, jestliže míč skončí v brance. Pokud však zabrání míči dostat se do branky, je kop opakován.