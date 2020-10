Liga mistrů ONLINE: PSG i Chelsea úspěšně, Juventus proti Barceloně

Paris St. Germain vyhrálo v 2. kole základní skupiny v Istanbulu nad Basaksehirem 2:0. Finalista minulého ročníku částečně napravil minulou domácí porážku s Manchesterem United a získal první body do tabulky. Úvodní vítězství ve skupině si připsala i Chelsea, která vyhrála v Krasnodaru vysoko 4:0.

Paris St. Germain byl po nečekané úvodní porážce pod tlakem a v Istanbulu neměl lehkou práci i proto, že už v 26. minutě musel kvůli zranění střídat hvězdný útočník Neymar.

Turecký celek měl několik šancí, ale v koncovce se prosadil jen favorit. Po dvou asistencích Mbappého se v 64. a 79. minutě trefil Kean a navázal na dvě branky z víkendového ligového duelu. Dvacetiletý talent se stal v 20 letech a 243 dnech nejmladším italským střelcem v Lize mistrů.

Chelsea si připsala nejvyšší venkovní výhru za poslední dva roky, na kterou to ale dlouho nevypadalo. Jorginho ve 14. minutě trefil z penalty jen brankovou konstrukci, a i když do pauzy poslal favorita přece jen do vedení po chybě gólmana Hudson-Odoi, po změně stran domácí málem srovnali. Gazinskij pálil do břevna. V 76. minutě však z druhého pokutového kopu pro hosty už nezaváhal Werner a poté skórovali ještě Zijach s Pulisicem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. Hudson-Odoi, 76. Werner, 79. Zijach, 90. Pulisic Sestavy Domácí: Safonov – Smolnikov, Kaio, Martynovič (C), J. Černov – Utkin (74. Sulejmanov), Vilhena – K. Olsson (82. Spertsjan), Gazinskij, Ramírez – M. Berg (87. Sabua). Hosté: Mendy – Azpilicueta (C), Rüdiger, K. Zouma, Chilwell (80. Emerson) – Jorginho (71. Mount), Kovačić (71. Kanté) – Zijach (80. T. Abraham), Hudson-Odoi (71. Pulisic), Havertz – Werner. Náhradníci Domácí: Gorodov, Sinicyn, Kutovoj, Spertsjan, Sulejmanov, Litvinov, Sabua Hosté: Caballero, Christensen, Kanté, Abraham, Pulisic, Tomori, Giroud, Mount, James, Emerson, Žiger Karty Domácí: K. Olsson, Martynovič Rozhodčí Palabıyık – Sesigüzel, Olguncan (všichni TUR) Stadion Stadion Kubaň, Krasnodar Návštěva 10 554 diváků

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Bunú – Navas (C), Diego Carlos, Koundé, Acuňa – Jordán, Fernando, Ó. Torres – Ocampos, L. de Jong, Munir. Hosté: A. Gomis – H. Traoré, Da Silva (C), Rugani (17. Aguerd), Soppy – Grenier, Martin, Bourigeaud – Doku, Guirassy, Terrier. Náhradníci Domácí: Vaclík, Pastor, Rekik, Escudero, Gudelj, Rakitić, Zarzana, Rodríguez, Vázquez, Nasjrí, Fernández Hosté: Salin, Bonet, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Truffert, Siliki, Gboho, Ugochukwu, Del Castillo, Hunou, Rutter Karty Domácí: Ó. Torres Rozhodčí C. Çakır – B. Duran, T. Ongun (všichni TUR) Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42. Vanaken Hosté: 14. Correa Sestavy Domácí: Mignolet – Mata, Kossounou, Deli – Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol – De Ketelaere, Dennis. Hosté: Reina – Patric, Hoedt, Acerbi – Marušić, Akpa-Akpro, Parolo, S. Milinković-Savić, Fáris – Correa, F. Caicedo. Náhradníci Domácí: Horvath, Badji, Álvarez Balanta, Krmenčík, Lang, Mechele, Okereke, Ricca, Schrijvers Hosté: Alia, Czyz, Muriqi, Pereira, Furlanetto, Bertini, Franco, Pica Karty Domácí: Diatta Hosté: Fáris, Patric, Hoedt Rozhodčí Stadion Jan Breydelstadion, Bruggy

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Witsel – Sancho, Reus (C), Reyna – Häland. Hosté: M. Keržakov – V. Karavajev, Lovren, Rakyckyj, Santos – Wendel, Barrios, Jerochin – Driussi, Dzjuba (C), Kuzjajev. Náhradníci Domácí: Hitz, Morey, Delaney, Hazard, Brandt, Reinier, Bellingham, Piszczek, Passlack, Raschl Hosté: Vasjutin, Luňov, Krugovoj, Mostovoj, Žirkov, Suťormin, Ozdojev, Musajev, Prochin, Šamkin Karty Hosté: Kuzjajev Rozhodčí B. Kuipers – S. van Roekel, E. Zeinstra (všichni NED) Stadion BVB Stadion Dortmund - Dortmund

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 14. O. Dembèlé Sestavy Domácí: Szczęsny – Demiral, Bonucci (C), Danilo – J. Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski – Chiesa, Morata, Dybala. Hosté: Neto – Roberto, R. Araújo, Lenglet, Alba – Pjanić, F. de Jong – Griezmann, Pedri, O. Dembèlé – Messi (C). Náhradníci Domácí: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Frabotta, Portanova, De Winter, Riccio Hosté: Peña, Tenas, Dest, Busquets, Aleñá, Braithwaite, Puig, Trincão, Fati, Firpo Karty Domácí: Kulusevski Rozhodčí Makkelie – Diks, Steegstra (vš. NED) Stadion Juventus Stadium

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 28. Cygankov, 41. De Pena Sestavy Domácí: Dibusz – Lovrencsics (C), Blažič, A. Kovačević, Heister – Somália, Charatin – Sigér – Zubkov, Isael, Nguen. Hosté: Bojko – Kędziora, Zabarnyj, Popov, O. Karavajev – Bujalskij, Sydorčuk (C), Šaparenko – Cygankov, Suprjaha, De Pena. Náhradníci Domácí: Bogdán, Bánki, Frimpong, Mak, Botka, Baturina, Dvali, Boli, Laïdouni Hosté: Neščeret, Baluța, Verbič, Šepeljev, Citajšvili, Šabanov, Ledněv, Andrijevskij, Garmaš, Rodrigues, Syrota, Duelund Karty Domácí: Somália, Heister, Charatin Rozhodčí Kružliak (SVK) – Somolani (SVK), Gringore (FRA) Stadion Groupama Arena (Budapešť)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 65. Kean, 79. Kean Sestavy Domácí: Günok – Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo (63. Kaldırım) – Özcan, Topal (68. Ba), Kahveci – Višća (C), Crivelli (81. Giuliano), Türüç (81. Aleksić). Hosté: Navas – Florenzi (74. Kehrer), Danilo Pereira, Kimpembe, Kurzawa (87. Bakker) – Di María (73. Rafinha Alcântara), A. Herrera (87. Gueye), Marquinhos (C), Neymar (26. Sarabia) – Kean, Mbappé. Náhradníci Domácí: Kivanc, Babacan, Aleksić, Kaldırım, Ba, Giuliano, Gulbrandsen, Kaplan, Ponck, Karakus Hosté: Rico, Kehrer, Rafinha Alcântara, Sarabia, Diallo, Dagba, Gueye, Pembele, Ruiz-Atil, Fadiga, Bakker, Randriamamy Karty Domácí: Crivelli, Epureanu, Topal Hosté: Kehrer Rozhodčí Ekberg (SWE) – Hallberg (SWE), Stewart (SCO) Stadion Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul