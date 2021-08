Sparta - Monako v TV: kdo vysílá zápas 3. předkola LM živě?

Nenechte si ujít studio k zápasu Sparta - AS Monako • iSport.cz

Sparťané slaví gól na 1-0 do sítě Rapidu Vídeň, prosadil se Karlsson z penalty • Dominik Bakes / Sport

Nenechte si ujít studio k zápasu Sparta - AS Monako • iSport.cz

Pražská Sparta pokračuje v boji o postup do lLigy mistrů. Po postupu přes Rapid Vídeň už mají Letenští jistou minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Nyní při cestě do hlavní fáze Ligy mistrů narazí ve 3. předkole na slavné AS Monako. Kde sledovat 1. zápas, který hostí pražská Letná?