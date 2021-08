Trpišovský brání Koláře a nevzdává se: Soupeř ještě musí zvládnout odvetu

Byl váš výkon způsoben tím šokem po vlastní brance Ondřeje Koláře?

„Právě ten gól dostal zápas do pozice, která vyhovovala Ferencvárosi. Má vepředu strašně rychlé hráče, rychlý přechod nahoru, navíc tu panovala neskutečná atmosféra, akustika, jakou jsem snad nezažil, nebylo slyšet na pět šest metrů. Třeba ve druhé půli nám zůstal hráč za obranou a celá střídačka jsme řvali, kluci to ale nebyli schopní slyšet. Po ztrátách míče je komunikace strašně důležitá, tady byla ztížená. Ten moment to překlopil na stranu domácích, my do té doby byli nebezpečnější, měli jsme lepší pohyb a najednou gól…“

Vyčítáte Ondřeji Kolářovi podcenění situace? Už v Teplicích měl chvíli, kdy taky hazardoval a málem inkasoval.

„Nemyslím si, že jsou to podobné situace. V Teplicích to byla chyba Ondry, přehnal to, prostě jeho chyba. Teď šlo spíš o nešťastnou věc, Taras to odehrával ve skluzu na bránu, to nemohl ovlivnit a Kolimu to zrovna skočilo. Kdyby tam stál kdokoliv, stane se něco podobného. Spíš jsme o poločase řešili, jak z toho zápasu vytěžit víc. Vstoupili jsme do toho dobře, měli jsme spoustu pozic ze stran, ale nevyřešili jsme je.“

Těch bylo opravdu dost, tak v čem to vázlo?

„Musí se sejít dvě věci. První aktivní pohyb hráčů do volného prostoru, doplnění šestnáctky. A druhá kvalitní míč do dobrého místa a s dobrou razancí. A když se jedna z těch věcí nesejde, tak to nedopadne. Snad šestkrát jsme to dali gólmanovi přímo do ruky a byl z toho ještě akorát protiútok. Nevím, možná to byla tíha okamžiku, na tréninku před zápasem nám to chodilo skvěle…“

Věříte si na obrat, i když je výsledek takhle nepříznivý?

„Jsme teprve v polovině, soupeř vede 2:0. Ukázal, že je to skvělý tým, ne nadarmo hrál Champions League a nabral spoustu zkušeností a sebevědomí. Situace je taková… My teď budeme mít domácí prostředí, máme týden se na to připravit, i když mezitím nás čeká ligové utkání, soupeře ne… Jsem přesvědčený, že když podáme podobný výkon a Eden bude zaplněný, tak se to přikloní na naši stranu. Při takovém výkonu si šance vytvoříme, pokud dáme rychlý gól, bude to jiný zápas. Ale rozhoduje se v šestnáctkách a tam se musíme zlepšit, zefektivnit. Soupeř vede, ale ještě musí zvládnout odvetu u nás.“

Bude na ni připraven Michael Krmenčík, který by mohl s produktivitou pomoct?

„U něj je to stoprocentně delší absence, odhadem tři týdny.“

A Petr Ševčík, který odstoupil po 25 minutách hry?

„Má výron v kotníku, je nepravděpodobné, že by zasáhl do nejbližších zápasů, ale vzdávat se toho nechceme. Pojedeme do nemocnice na rezonanci, budeme se snažit udělat maximum, aby měl šanci hrát. Je to další z těch nešťastných bodů v zápase, jeho odchod nás strašně zasáhl. Uvidíme, jak velký bude otok a jestli jsou porušené vazy.“