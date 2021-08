ONLINE: Slavia - Ferencváros 1:0. Trefil se Masopust, Olayinka musel střídat

Postup do Ligy mistrů je pro fotbalovou Slavii jasným cílem. První trhlinu dostal plán hned v úvodním zápase 3. předkola na hřišti Ferencvárose, kde svěřenci Jindřich Trpišovského padli 0:2. Dokáží sešívaní smazat manko v Edenu? Lehce do karet jim hraje nedávno zrušené pravidlo o vstřelených gólech na hřištích soupeřů a alespoň do prodloužení je tak posune jakkékoliv vítězství o dvě branky. S kapitánskou páskou vyběhne do zápasu Stanislav Tecl, který na soupisce pro evropské poháry nahradil zraněného Michaela Krmenčíka. V základní sestavě jsou také Ivan Schranz, Peter Olayinka či Jakub Hromada, Tomáš Holeš nastoupí na stoperu. Sledujte klíčový zápas ONLINE na iSport.cz nebo v O2 TV Sport.