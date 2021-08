Masopust: Bili jsme do nich jako hluchý do vrat. Chybělo nám víc klidu

Když nedlouho před přestávkou udělal gólovou tečku za průnikem Abdallaha Simy, slávistické naděje výrazně ožily. Jenže ani Lukáš Masopust ani žádný z jeho spoluhráčů další trefu nepřidal. „Tloukli jsme do nich jako hluchý do vrat,“ odtušil po utkání jediný střelec červenobílých ve 3. předkole Champions League. Co teď v bojích o skupinu Evropské ligy? „Máme na to, abychom ten dvojzápas zvládli,“ věří reprezentační záložník.

Tohle byla super akce, jakých Slavia měla předvést víc. Respektive je takhle dotáhnout do konce. Rozhodně, jinak by nepřišla o tolik... Abdallah Sima nakopl motor, předkopl si míč a po úžasném sprintu přesně přihrál Masopustovi. Ten také po zásluze zásadní podíl svého senegalského parťáka na trefě vyzdvihl. Nechtěl si ho podepsat sám. „Simič mi to dal krásně do nohy, stačilo ji jen nastavit. Byl to jeho gól, naservíroval mi to,“ netajil se vděkem hned po utkání v rozhovoru pro O2 TV.

I na jeho výrazu bylo znát, jak moc ho trápilo, že se slávisté nedokážou navzdory nespočtu ofenzivních manévrů prosadit v koncovce alespoň ještě jednou. Zblokované míče, doprostřed, nad bránu... Další ne a ne v síti skončit. Ani za červenobílého boha.

„V prvním zápase i odvetě jsme měli spoustu šancí, náznaků šancí. Ale dohráli jsme je do konce jen jednou. V Maďarsku jsme si dva góly dali víceméně sami, teď jsme je do ničeho nepustili. Ale bohužel jsme do nich tloukli jako hluchý do vrat,“ shrnul obě utkání. „Chybělo nám víc klidu,“ věděl dobře.

To, že se Slavii nepovedlo jít dál, ho mrzelo i kvůli tomu, jak mu Ferencváros vycházel v porovnání s dánským Midtjyllandem, který slávisty zastavil při minulém pokusu. „Midtjylland byl vyspělejší tým,“ mínil Masopust. Nyní Slavii čeká další výzva, příslib i nejistota v jednom. Předkolo Evropské ligy. „Máme na to, abychom dvojzápas zvládli,“ byl Masopust přesvědčen.

SESTŘIH: Slavia - Ferencváros 1:0. Sen o Lize mistrů končí, Masopustův gól nestačil

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Holeš, Kačaraba, Oscar – Hromada (65. Traoré) – Masopust (75. Musa), Schranz (65. Plavšič), Stanciu, Olayinka (16. Sima) – Tecl (65. Kuchta) (C). Hosté: Dibusz (C) – Wingo, Blažič, S. Mmaee (46. Kovačevič), Čivič – Botka (77. Zubkov), Laidouni, Charatin – Nguen (67. R. Mmaee), Zachariassen (71. Somalia), Uzuni. Karty Domácí: Oscar Hosté: Charatin, Zachariassen, Uzuni, Čivič, Čivič, Kovačevič, Mmaee Rozhodčí Stieler – Gittelmann, Beitinger – Dingert (všichni GER) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

