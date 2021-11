United v LM nakopl Ronaldo, Chelsea - Juventus 4:0. Ztráta Barcelony

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu Hudsona-Odoie do sítě Juventusu • Reuters

Nicolas Otamendi z Benfiky se raduje z gólu do sítě Barcelony, ten byl ale po chvilce zrušen • Reuters

Fotbalisté Manchesteru United pod vedením dočasného kouče Michaela Carricka zlomili bídnou sérii, která stála místo Oleho Gunnara Solskjaera, a po výhře 2:0 na půdě Villarrealu si pojistili postup do jarních vyřazovacích bojů Ligy mistrů. Triumf „rudých ďáblů“ nastartoval v 78. minutě Cristiano Ronaldo, jenž se prosadil i v pátém utkání aktuálního ročníku. V 90. minutě potvrdil výhru svým prvním gólem za United Jadon Sancho. Bayern vyhrál 2:1 nad Dynamem Kyjev, Chelsea rozstřílela Juventus 4:0 a zajistila si postup. To Barcelona jen remizovala 0:0 s Benfikou a bude muset bojovat do posledního kola.