Nový „Messiáš“ AC Milán. Živil se rozvozem ledniček, hvězdou až ve 30

Prosadit se ve velkém fotbale až ve třiceti? Nezdá se to pravděpodobné, ale Junior Messias ukazuje, že to jde. Gólem v 87. minutě, kterým rozhodl o výhře nad Atlétikem Madrid v Lize mistrů, zapsal další kapitolu svého neuvěřitelného příběhu.

„Mám velkou radost z výhry, znamená to, že pořád žijeme,“ usmíval se pro Amazon Prime Video Italie. Jeho trefa hlavou totiž udržela AC Milán ve hře o postup, slavný klub ztrácí jen bod na druhé Porto. „Můj gól byl jen o následování instinktů. Sledoval jsem naši akci a snažil se zůstat klidný, když jsem viděl, že se ke mně blíží míč,“ popsal svůj gólový zápis. A dodal: „Když jste klidný, dokážete velké věci.“

Na to, co dokázal on, může být dostatečně pyšný. V AC je náhradníkem, před středou odehrál jen dva zápasy. Slavný milánský celek si ho pořídil na hostování s opcí ze sestupivšího Crotone poté, co za slaboučkého nováčka nastřílel v 36 zápasech devět branek. I to je úspěch, který by mu ještě nedávno málokdo prorokoval.

„To, co se mi dnes stalo, je nejdůležitější moment mé kariéry. Ale je důležité, abych zůstal skromný. Nesmím se nechat zničit kritikou, ani ukolébat komplimenty. Tenhle gól věnuji své rodině a všem, co mi věřili,“ řekl spokojený střelec.

Messias, který v juniorce hrál za slavné brazilské Corinthians, se do Itálie přestěhoval za rodinou v roce 2011. Ale ne úplně za fotbalem - v Turíně pracoval pro společnost prodávající elektronické spotřebiče, zákazníkům rozvážel ledničky. Zakopat si chodil jen s týmem peruánců žijících v okolí Turína.

I v amatérské soutěži ale jeho talent nezůstal bez povšimnutí. Ezio Rossi, bývalý hráč FC Turín, musel Messiase dlouho přemlouvat, ale nakonec jej dotáhl do týmu Casale, který hrál pátou nejvyšší soutěž. Brazilec původně nabídku odmítal, protože by kvůli práci v rozvozu neměl dost času...

Nakonec se ale nechal přemluvit. A dobře udělal! Z páté ligy se vykopal do druholigového Crotone. Tam se okamžitě zařadil mezi klíčové hráče, kteří tým dotáhli do Serie A. V nejvyšší soutěži sice klub z Kalábrie vydržel jen rok, Messias ale patřil mezi jeho nejlepší hráče a zaujal i slavné AC Milán.

„Jeho cesta je naprosto neuvěřitelná. Ale myslím si, že tohle je pořád jen začátek. Má velkou kvalitu,“ smekl před Messiasem trenér Stefano Pioli. Hollywoodský příběh nabírá další obrátky.