Zmaštěný los Ligy mistrů. Svět zírá, Real zuří: Lži! Místo Benfiky Messi

Fanoušci po celém světě se na atraktivní konfrontaci Lionela Messiho a Cristiana Ronalda v osmifinále Ligy mistrů těšili asi hodinu a půl. Nakonec z ní sešlo. UEFA amatérsky nezvládla losovací aktiv nejprestižnější klubové soutěže Evropy a původní rozdělení do dvojic, kdy se spolu o postup měly poprat mimo jiné Paris Saint Germain a Manchester United, zrušila. Za tři hodiny se losovalo znovu.

Průšvih tkvěl v tom, že při prvním vytahování týmů z osudí se do jedné dvojice dostaly Villarreal a Manchester United. Ale protože se tahle dvě mužstva potkala už v základní skupině, nemohlo na jejich souboj v osmifinále za žádných okolností dojít. Míček s cedulkou United se vůbec neměl překulovat v míse, když se rozhodovalo o soupeři pro Villarreal.

Generální sekretář UEFA Giorgio Marchetti a jeho pobočníci zareagovali tím, že španělskému celku na druhý pokus přisoudili Manchester City, ale vzápětí se nabalil další, ještě větší problém. Když se losoval soupeř pro Atlético Madrid, chybně chyběl Manchester United, naopak mezi potenciálními soupeři figuroval Liverpool, s nímž se soubor Diega Simeoneho utkal v základní skupině. Bylo toho moc. Vlivnou organizaci zradila technika, počítač špatně označoval kluby, které mají jít v danou chvíli do osudí a které nikoliv.

Zuří Real Madrid. Španělský kolos měl podle informací listu Mundo Deportivo horovat za to, aby původní los pro něj platil. „Bílý balet“ byl do dvojice k Benfice Lisabon přiřazen úplně jako první a zástupci slavného madridského klubu se oháněli tím, že v tomhle případě bylo vše v pořádku. Neuspěli, aktiv se opakoval kompletně a Real vyfasoval Paris Saint Germain.

Stanice ESPN citovala reakci svého zdroje z Realu: „Je lež, že šlo o softwarovou chybu. Bylo to lidské selhání, které začalo od druhé dvojice. Naše spárování s Benfikou bylo legální.“

Bývalý výborný hráč a momentálně ředitel Realu Emilio Butragueňo zůstal diplomatický. „Je to překvapivá, politováníhodná a pro nás těžko pochopitelná situace, zvlášť když vezmete v úvahu, kolik milionů fanoušků los sledovalo,“ podotkl Butragueňo, jenž následně smířlivě vzhlédl ke konfrontaci s pařížským gigantem. „Víme, jak jsou silní. Věříme, že náš tým odehraje dva skvělé zápasy. Pro fotbal to bude fantastické,“ dodal.

„Liga mistrů byla přelosována. Nejsou to zrovna skvělé dny pro sportovní autority,“ vyťukal na Twitter bývalý anglický reprezentant Gary Lineker s odkazem na nedělní vyvrcholení šampionátu formule 1. Ironickou poznámku na stejné sociální síti vyvěsil Inter Milán, italský mistr se nakonec utká s Liverpoolem, první los ho poslal proti Ajaxu. „Průvodce Amsterdamu na prodej. Neotálejte,“ reagoval Inter na změnu protivníka. Atlético zase vyzvalo UEFA k vysvětlení chaosu, který předvedla.

Trenéři silných anglických mužstev opakování losu přivítali. „Myslím, že je to fér. Byla to chyba a takové věci se občas stávají. Opakování dávalo smysl, aby nevznikla žádná podezření,“ pravil kouč Manchesteru City Pep Guardiola. „Viděl jsem to živě a říkal jsem si, že to takhle v žádném případě nemohou nechat. Rozhodně se losování muselo opakovat,“ shodl se s kolegou šéf lavičky Liverpoolu Jürgen Klopp.

Jedinou dvojici, která byla stejná při prvním i druhém losování, utvořily Chelsea a Lille.