Plzeň - Karabach 2:1. Postup do skupiny LM! Miliony trefil Kliment

Úžasný příběh nekončí! Je to tak, Viktoria Plzeň prošla třemi těžkými předkoly a počtvrté v historii si zahraje hlavní fázi Ligu mistrů! Po ohromném dramatu v odvetě play off zdolala oblíbeným výsledkem Karabach 2:1. Západočeským hrdinou se stal náhradník Jan Kliment, který ve druhém poločase trefil vítěznou branku a rozjásal vyprodaný stadion. Cesta mezi evropskou smetánku klapla, český mistr se dostal mezi 32 vyvolených týmů.

Jan Kliment znamená mistrovský tah celého klubu. Když ho Adolf Šádek v létě přivedl, asi netušil, že právě hoch s odbarvenou kšticí zajistí klubu více jak 400 milionů korun. Kliment šel do odvety s Karabachem za nepříznivého stavu 0:1 do druhé půle. Svůj úkol splnil dokonale. Po Kopicově vyrovnání v 73. minutě podruhé doklepl míč do sítě a Plzeň už vedení nepustila. Západočeský forvard paradoxně hned po vstřelené brance pustil do hřiště pravděpodobně kvůli taktickým záměrům Erika Jirku.

Západočeši si úžasnou odvetou proti Karabachu zajistili pohádkové peníze, jistých je 15,64 milionu eur (386,31 milionu korun), k tomu lze přičíst příjmy z podílu z televizních práv a desetiletého pohárového koeficientu. Zkrátka jde o balík, který Adolfa Šádka pravděpodobně spasí tak, že nebude muset klub pod tlakem prodávat. Naopak, možná ještě rozšíří stávající počet třinácti letních posil.

Plzeň do utkání vstoupila tak, jak si předsevzala a jak jí také radili všichni experti. Co nejvíc soupeře tlačit a nepustit do ofenzivních pozic, odkud je Karabach extrémně nebezpečný. Domácí hnaní vyprodanou arénou se z plných sil vrhli dopředu. Hned ve druhé minutě nebezpečně zakončoval levačkou Lukáš Kalvach, v rychlém sledu si domácí vytvořili tři rohové kopy. Po načechraném obloučku Luďka Pernici mohl skórovat hlavou v nadějné pozici Jhon Mosquera. Velmi aktivní pětiminutovka ale kýženým rychlým gólem neskončila. Naopak trpělivý Karabach si počkal na šanci a stoprocentně využil.

Na rohy skončil první poločas 6:2, skóre na tabuli ale po úvodním dějství svítilo 0:1. Celá situace vznikla po zbytečné chybě a rychlém kontru. Pernica skluzem zastavil unikajícího Wadjiho za žlutou. Po následné standardce se odrazil míč na vápno, kde práskl do balonu nehlídaný Filip Ozobič a povedenou ranou otevřel skóre. Šlo vůbec o první přímý pokus Karabachu na Staňkovu bránu. Gól před půlí oživil do té doby mdlého plzeňského soka. Viktoria byla nakonec ráda, že přežila poločas bez další inkasované branky.

Michal Bílek vyslal po pauze do akce druhého útočníka Jana Klimenta a přešel do útočnějšího risku. Západočeši postupně roztáčeli obrátky v agresivitě i snaze o vyrovnání. V 58. minutě konečně stadion explodoval! Gólman Mahammadaliyev po dlouhém centru vyboxoval balon slabě na hranu vápna, kde ho Kopic chladnokrevně poslal do sítě – Viktoria byla zpátky! Stejně jako předtím Karabach udeřila první střelou na bránu.

Západočeši hnaní úžasným publikem stupňovali tempo i tlak na soupeře. „Nevím, jak soupeř, ale my budeme chtít hodně,“ upozorňoval už před odvetou Václav Pilař. Jeho slova se potvrzovala na hřišti. Domácí šlapali do každého souboje a tlačili vadnoucího soupeře.

Ohromná chuť a vůle za kýženou odměnou se vyplatila. Holík v 73. minutě přetáhl centr na zadní tyč, Mosquera přiťukl Klimentovi a ten propasíroval balon do sítě. Oblíbený výsledek (v součtu s minulou sezonou už posedmnácté v soutěžním zápase) už domácí nepustili. Čas rychle utekl a sudí foukl do píšťalky. Ano, postup je doma!

Viktoria se po čtyřech letech vrací mezi evropskou elitu, může se těšit na výjimečné soupeře – z prvního koše osudí například Real Madrid, Manchester City, PSG, AC Milán nebo Bayern. Losování proběhne ve čtvrtek večer, Viktoria bude vzhledem ke svému koeficientu (31) zcela jistě v posledním čtvrtém koši. Asi nejlákavější skupina může skončit tak, že do Plzně přijedou PSG, Liverpool a Leverkusen.