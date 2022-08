Liga mistrů ONLINE: Kdo pro Plzeň? V osudí PSG, Real a další giganti

Fotbalisté Plzně před utkáním play off LM s Karabachem • Pavel Mazáč / Sport

Jhon Mosquera dostal balonem do obličeje • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kliment procedil mezi nohami míč a poslal Viktorii do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Plzeň slaví postup do skupiny Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Jindřich Staněk slaví postup do Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Plzeň slaví postup do skupiny Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Plzně překvapili českým titulem, nyní šokovali znovu. Postupem do základní skupiny Ligy mistrů. Po vyřazení Karabachu mají jistotu, že narazí na nejlepší kluby v Evropě. 32 účastníků pro los základních skupin je jasných, takže si lze tipnout, na jaké hvězdné soupeře může Bílkův tým narazit. Jasno bude dnes po 18. hodině, kdy v Instanbulu proběhne losovací akt.

Pojďme si zkusit narýsovat skupinu snů... Real Madrid, Manchester City, AC Milán či Bayern Mnichov... Velká jména z prvního koše, který už má pevně dané složení, si proti Plzni v minulosti zahrála. Z tohoto pohledu by pro fanoušky mohlo být zajímavé narazit na. Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi a další superhvězdy ve Štruncových sadech? To by byla bomba!

I ve druhém koši najdeme hodně těžkých vah. Pro Plzeň by mohla být zajímavá konfrontace s Liverpoolem. Poslední finalista Champions League patří pod vedením trenéra Jürgena Kloppa mezi globálně nejsledovanější týmy. A volba ze třetího koše? Velmi pikantní by bylo potkat Leverkusen, v němž působí české reprezentační duo Patrik Schick a Adam Hložek.

Plzeň v Lize mistrů! Co Bílek řekne, to trefí, říká Zelenka. Šádkovy klacky, nová éra Viktorie? Video se připravuje ...

Ale lze si představit také méně nablýskanou variantu. Na Plzeň by mohla vyjít kombinace Frankfurt, Sevilla, Salcburk. I při takové možnosti by český mistr nebyl zdaleka favoritem na postup.

V plzeňské kabině se už rozjelo tipování. „Liga mistrů je sen každého malého kluka, když začíná s fotbalem a dívá se na ni v televizi. A my to dokázali! S Jabloncem jsem hrál na Celtiku, ale tohle je o level výš,“ vyznal se obránce Libor Holík.

Když přišla řeč na čtvrteční los základních skupin, o vysněném protivníkovi dlouho nepřemýšlel: „Odmala jsem fanouškem Barcelony, takže je to jasné.“

Stoper Luděk Pernica, jenž hrál rozhodující bitvu o postup s kapitánskou páskou místo vykartovaného Lukáše Hejdy, myslí na jiného španělského obra. „Fandím Realu Madrid, ovšem ten už v Plzni byl,“ vykládal rozšafně. „S klukama jsme si dělali srandu, že můžeme dostat PSG. Teď už to může být pravda.“

Ať to dopadne jakkoliv, fanoušci se mohou těšit na nezapomenutelné fotbalové bitvy.